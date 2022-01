OM staakt vervolging van familieleden hoofdverdachte in zaak Sumanta Bansi

Sumanta Bansi. Beeld Opsporing Verzocht

Dat verklaarde het OM dinsdag tijdens een voorbereidende zitting in de strafzaak tegen B. bij de rechtbank in Alkmaar. Ondanks een lange en intensieve zoektocht is het lichaam van de vrouw nog altijd spoorloos.

Het OM verdenkt B. ervan dat hij de destijds 22-jarige Bansi ergens tussen 17 en 27 februari 2018 in Hoorn om het leven heeft gebracht en haar stoffelijke resten liet verdwijnen. De student biomedische wetenschappen woonde destijds in bij B. en zijn gezin. Volgens het OM verwachtte Bansi een kind van B. en zou zijn vader daar kwaad om zijn geweest. Door de zwangerschap stond de eer van de Hindoestaanse familie B. op het spel. Bij een eerdere zwangerschap besloot Bansi onder druk van de familie al een keer tot abortus.

B. ontkent. Hij werd in november 2020 samen met zijn vader opgepakt. De rechtbank stelde in februari vorig jaar de vader op vrije voeten. Hij zal zich nog wel voor de rechter moeten verantwoorden. De zaken tegen de broer en echtgenote van B. zijn geseponeerd omdat er niet genoeg bewijs tegen hen is, aldus het OM.

De advocaat van B. vroeg de rechtbank dinsdag zijn cliënt het proces in vrijheid te laten afwachten. De rechtbank heeft dat verzoek afgewezen.