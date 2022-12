Om Lionel Messi kunnen we niet heen, zo ondervond ook de Kroaat Josko Gvardiol

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl.

Een 9 voor Lionel Messi

Om Messi kunnen we niet meer heen. Hij kon wel om Josko Gvardiol heen, en hoe. De 20-jarige verdediger, die door de grootste clubs in Europa wordt gevolgd, ontdekte dat het volgen van de grootste speler in Europa meer vergt dan een nieuwe reputatie. Eén wedstrijd eerder ontdekte Aké hetzelfde. Op 35-jarige leeftijd is een Messi in topvorm nog steeds onnavolgbaar. Aan het begin van de wedstrijd bleef Messi 17 minuten zonder balcontact, bezig als hij was met het doorgronden van de ruimtes die de combinerende Kroaten voor hem openlieten. Ze bevonden zich op rechts waar Sosa geen duel wist te winnen en al na 45 minuten werd vervangen. Het kostte moeite, gezien het Argentijnse maté-oproer tegen Nederland, met Messi en Paredes als stokebranden, om sympathie te koesteren voor de winnaars, dus het komt er tandenknarsend uit: Argentinië won verdiend.