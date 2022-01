OM laat lichaam oud-MIVD’er opgraven voor nieuw onderzoek

Het lichaam van Hans van der Ven werd maandagmorgen in het bijzijn van Frank van de Goot en Klaas Langendoen opgegraven. Beeld Koen Voskuil

Een delegatie van politie, Openbaar Ministerie en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) was maandagochtend aanwezig op een begraafplaats in Amsterdam. Terwijl storm Corrie raasde, werd de kist van Hans van de Ven naar boven getakeld. Het justitieel laten opgraven van een overledene is een ingrijpende gebeurtenis en komt om die reden zelden voor.

Op verzoek van nabestaande Hanneke van Hilten, huisarts in Amstelveen, waren ook de bekende forensisch patholoog Frank van de Goot en oud-recherchechef Klaas Langendoen bij de opgraving aanwezig. Blauwe schermen waren geplaatst om het zicht af te schermen. De begraafplaats heeft gevraagd niet met naam te worden genoemd.

Onderzoek naar gifstoffen

Het lichaam van Hans van de Ven (69) is direct daarna overgebracht naar het NFI in Den Haag voor naar verluidt een autopsie en het afnemen van monsters. Er wordt ook gekeken naar sporen van gifstoffen, heeft Van de Goot begrepen. “Een vooraanstaand toxicoloog van het NFI gaat hier onderzoek naar doen. Het NFI heeft daar een hypermodern laboratorium voor. Naar verwachting zal het resultaat alleen wel even op zich laten wachten.”

Het Openbaar Ministerie wil geen commentaar geven op deze uitzonderlijke stap, maar meldt slechts onderzoek te doen ‘naar de doodsoorzaak van Hans van de Ven.’

Hans van de Ven werd op 5 februari 2021 dood aangetroffen in zijn woning in Amstelveen. De politie concludeerde na een diagnose van een schouwarts dat hij een natuurlijke dood was gestorven en blies diezelfde dag nog het onderzoek af. Nabestaanden vertrouwden de situatie niet en startten een eigen onderzoek. Naar aanleiding daarvan heeft het Openbaar Ministerie recent alsnog het onderzoek naar de doodsoorzaak van Hans van de Ven geopend.

Door onderzoek van het AD en experts is onder meer duidelijk geworden dat zowel de doodsoorzaak als de vastgestelde overlijdensdatum niet kunnen kloppen. Een schouwarts concludeerde in 2021 na een uitwendige inspectie dat Van de Ven moest zijn overleden aan een gescheurde buikslagader. Een door nabestaande Van Hilten aangevraagde autopsie wees echter uit dat dit niet het geval was.

Een andere conclusie is dat oud-afluisterexpert van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) Hans van de Ven dagen eerder moet zijn overleden, of onwel is geworden. Hij is op 4 februari 2021 doodverklaard, maar reageerde al sinds 29 januari niet meer op oproepen, mails, WhatsApp-berichten en bezoekers aan zijn deur.

Opmerkelijk is dat er al die dagen een tweede persoon in huis was. Van de Ven verschafte al ruim twee jaar onderdak aan Annique Botermans (62), een vrouw die meerdere keren is veroordeeld in oplichtingszaken en zich schuilhield voor justitie. In de telefoonagenda van Botermans staat op 29 januari genoteerd: Zwarte dag van Hans.

Oplichtingsaffaire

Botermans zit momenteel een celstraf van twee jaar uit vanwege een oplichtingsaffaire. Zo heeft ze geschermd met papieren van een bank in San Marino, die in werkelijkheid niet bestond. Daarnaast is ze veroordeeld voor het wegmaken van 500.000 euro van een transportondernemer. Ook staat er nog een celstraf in België van vijf jaar tegen haar open. Ze is op dit moment, voor zover bekend, niet verdacht van betrokkenheid bij de dood van Van de Ven.

Forensisch patholoog Frank van de Goot boog zich over de beschikbare medische gegevens van Hans van de Ven, waaronder het autopsierapport. Volgens Van de Goot zijn op basis van die gegevens meerdere scenario’s van zijn overlijden mogelijk. Van de Goot sluit bijvoorbeeld een hersenbloeding niet uit, maar ook vergiftiging behoort volgens hem tot de opties.

Huisarts Hanneke van Hilten, nabestaande en erfgename van Hans van de Ven, is blij dat het Openbaar Ministerie alsnog medisch onderzoek naar het lichaam laat verrichten.

Hans van de Ven was tot eind 1998 verbonden aan de MIVD, waar hij als hoofd signaalanalyse een expert was in het onderscheppen van communicatie. Onderzoeksprogramma Argos onthulde afgelopen week dat Van de Ven betrokken was bij een wereldwijde spionageoperatie die in 2020 uitlekte via de media.