OM: Gedode overvaller goudtransport schoot gericht met hagelgeweer in weiland

Volgens het OM zijn er lege hulzen gevonden naast het lichaam van overvaller Osiris Diawara (46) die na de overval een weiland in was gevlucht. Een politiekogel trof hem dodelijk bij zijn linkersleutelbeen, waar zijn kogelwerende vest hem niet beschermde.

De openbaar aanklager en advocaten van zeven verdachten zijn al maanden verwikkeld in een juridisch gevecht hoe heftig de beroving en de achtervolging nu precies is geweest. Meer dan dertig agenten deden na de overval aangifte van bedreiging, poging tot doodslag dan wel moord. Meerdere agenten verklaarden gericht te zijn beschoten nadat zij op de melding afkwamen van de overval op een waardetransport bij Schöne Edelmetaal in Amsterdam-Noord, op 19 mei 2021.

Chaotisch radioverkeer

De overvallers werden tot in Broek in Waterland achtervolgd en vluchtten uiteindelijk een weiland in. Zeven verdachten, de meeste van Franse en Belgische komaf, werden snel opgepakt, één werd door de politie dood geschoten.

Volgens de advocaten is er in het politieonderzoek dat volgde bijzonder weinig bewijs dat er gericht is geschoten. Wel was er volgens de advocaten chaos in het radioverkeer van de portofoons. Agenten waarschuwden elkaar dat er gericht op hen werd geschoten, maar later werden er geen inslagen van kogels van de daders gevonden.

De inslagen die wel werden aangetroffen in bijvoorbeeld vier woningen in Broek in Waterland bleken afkomstig van politiemunitie. Ook bij een kogelinslag in de voorruit van een auto en twee kogelgaten in een paardentrailer bleek het te gaan om kogels die werden afgevuurd met politiewapens.

Kalasjnikovs teruggevonden

Eerder al werd een expert van defensie gehoord als getuige. Hij bleek de nodige twijfel te hebben over gericht schieten op de politie. De kalasjnikovs die na de overval zijn teruggevonden, stonden volgens de politie op de stand voor een enkel schot. Volgens de expert is het dan bijna onmogelijk een doelwit te missen. Daarnaast vond hij het vreemd dat nergens kogelinslagen van de kalasjnikovs zijn teruggevonden.

De advocaten vinden dat de verdachten moeten worden vrijgelaten in afwachting van hun strafproces. Dat begint op zijn vroegst pas dit najaar. Niet eerder dan volgend voorjaar wordt een uitspraak verwacht. De politie gaat ervan uit dat in totaal vijftien mannen betrokken zijn geweest bij de overval. De rechtszaak van drie verdachten, die later werden gearresteerd, wordt apart behandeld. Vier verdachten zijn nog altijd spoorloos, net als een groot deel van de buit, zo’n 4,2 miljoen euro aan goud, platina en andere edelmetalen.

Behalve de strafzaak tegen de verdachten doet ook de rijksrecherche nog altijd onderzoek naar het gebruikte geweld van de agenten.