OM eist 22 jaar celstraf tegen ‘Zwarte Cobra’ om dubbele moord

Rechtbanktekening van Henk R., bekend onder zijn bijnaam ‘Zwarte Cobra’, in de rechtbank Amsterdam. Beeld ANP

Shamel (55) en De Witte (44) werden op 9 mei 1993 kort na middernacht in hun geparkeerde auto onder vuur genomen door twee mannen en overleden enkele dagen later aan hun verwondingen. Voor de rechtbank in Amsterdam spraken de aanklagers dinsdag van een ‘schokkende moord’. De slachtoffers hadden volgens hen ‘geen schijn van kans tegen het vuurwapengeweld’.

De moord was een van de zaakdossiers in het grote liquidatieproces Passage. Drie direct betrokkenen bij de moorden – twee tussenpersonen en een schutter – werden in die strafzaak veroordeeld, maar R. kon niet worden berecht. Hij zat vanwege een plan om xtc te smokkelen destijds een celstraf van zeventien jaar uit in de VS. In 2021 werd hij overgebracht naar Nederland.

Het OM meent dat R. (71) opdracht gaf Shamel uit de weg te ruimen om een miljoenenschuld, ontstaan na de onderschepping van een partij drugs. Toen Shamel de druk om te betalen steeds verder opvoerde en plannen maakte R. te ontvoeren, zou ‘de Zwarte Cobra’ zijn adres in Antwerpen hebben achterhaald en een afspraak op poten hebben gezet voor de overdracht van het geld.

In plaats van een koffer met bankbiljetten stuurde hij echter huurmoordenaars richting de diamantair, aldus het OM. “De man moest dood, de vrouw had pech dat ze bij hem in de auto zat,” citeerde de aanklager uit een getuigenverklaring.

Opdrachtgever

Volgens het OM heeft een voormalig contact van ‘de Zwarte Cobra’ gezegd dat ‘R. slecht van betalen was en mensen liet omleggen om niet over de brug te hoeven komen’. Daarnaast liggen er verklaringen die bevestigen dat R. een grote schuld bij Shamel had, noemen vier getuigen R. als opdrachtgever en linken ook andere verklaringen hem aan ‘Antwerpen’, aldus het OM.

R. ontkent. Volgens hem had hij geen schuld bij Shamel – en dus geen motief. Zijn advocaat zei eerder al dat het veel waarschijnlijker is dat de in 2020 overleden drugshandelaar Stanley Kai Esser achter de aanslag zit. Die raakte tijdens een ontmoeting met Shamel in 1984 zwaargewond toen hij in het hoofd werd geschoten en zou sindsdien uit zijn geweest op wraak. Het OM noemde dit alternatieve scenario dinsdag ‘niet overtuigend’.

Woensdag voert de verdediging van R. het woord. De rechtbank verwacht op 3 april uitspraak te doen.

