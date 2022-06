OM eist 15 jaar cel tegen verdachte in vermissingszaak Sumanta Bansi

Rechtbanktekening van Dwarka B. (L) en Manodj B. Beeld ANP

In de rechtbank van Alkmaar vroegen de twee aanklaagsters vrijspraak voor vader Dwarka B. (65). Het OM is ervan overtuigd dat hij tot in detail weet wat zich heeft afgespeeld, maar kon voor directe betrokkenheid onvoldoende bewijs vinden.

Over de rol van Manodj B. bestaat echter geen twijfel. Volgens de aanklaagsters staat vast dat de 42-jarige Hoornaar Bansi met geweld heeft omgebracht en daarna haar lichaam heeft weggemaakt. Overlijden door een natuurlijke dood, zelfdoding of als gevolg van een ongeval moet volgens hen worden uitgesloten, net als een vrijwillige verdwijning.

Eer van de familie

Bansi, die voor haar studie vanuit Suriname naar Nederland was gekomen, woonde destijds in bij B. en zijn gezin en raakte van hem in verwachting. Door de zwangerschap stond de eer van de Hindoestaanse familie B. op het spel. Bij een eerdere zwangerschap in september 2017 had de studente onder druk van het gastgezin al besloten tot een abortus. Nu was ze echter vastbesloten het kindje te houden.

Manodj B. en zijn vader kwamen eind 2018 onder een vergrootglas van de politie te liggen, nadat de moeder van Bansi vanuit Suriname alarm had geslagen. Ze kon toen al een tijd geen contact met haar dochter krijgen en vond dat vader en zoon B. haar afscheepten. In het onderzoek dat daarna op gang kwam, hebben de twee volgens het OM wisselende en tegenstrijdige verklaringen afgelegd, getuigen gemanipuleerd en getracht dwaalsporen voor de politie te creëren. “Ze hebben op alle fronten geprobeerd de dood van Sumanta en hun betrokkenheid daarbij te verhullen.”

De aanklagers verweten met name de ontkennende Manodj B. ‘kil, geraffineerd en berekenend’ te werk te zijn gegaan. Ook namen ze het hem kwalijk dat hij de nabestaanden geen duidelijkheid heeft gegeven. De in de rechtszaal aanwezige moeder van Bansi reageerde dinsdagmorgen meerdere malen hevig geëmotioneerd. Over de strafeis riep ze hardop: “Te weinig!”

Dinsdagmiddag is het woord aan de verdediging. De uitspraak is gepland op 5 juli.