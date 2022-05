Oekraïne wint Songfestival, S10 wordt elfde voor Nederland

Kalush Orchestra viert de overwinning bij het 66ste Eurovisie Songfestival. Beeld AP

De zege van de Oekraïense groep Kalush Orchestra met het lied Stefania was niet onverwacht. De internationale wedkantoren voorspelden de overwinning al ver voor het festival begon. De Europese steun voor het door oorlog geraakte land zou overweldigend zijn, zo was de theorie.

Die kwam volledig uit in het PalaOlimpico in Turijn, waar Oekraïne vooral door de tv-kijkers naar de zege werd gestemd. Kalush Orchestra won de televote met grote overmacht en maakte zo een bij vakjury’s opgelopen kleine achterstand (Oekraïne werd daar vierde) ruimschoots goed. Groot-Brittannië werd tweede, voor Spanje.

Een zege van de vrede werd de overwinning van Oekraïne al op het podium gedoopt. Het was duidelijk dat de Russische invasie in Oekraïne deze editie van het Songfestival sterk beïnvloedde. De foto waarop de drie bandleden van Kalush Orchestra eind februari met mitrailleurs aan de frontlinie stonden ging de wereld over. De regering Zelenski gaf de groep speciale permissie om het land te verlaten en het verhaal van Oekraïne te delen. Het bleek voor de Songfestivalkijker het meest pakkende verhaal van dit jaar.

Verdriet van S10

Voor Nederland eindigde S10 op de elfde plek met De Diepte. Hoewel de keuze om met een Nederlandstalig lied naar Turijn te trekken aanvankelijk voor gefronste wenkbrauwen zorgde, bleek Europa wel degelijk het verhaal over het verdriet van S10 te begrijpen. Toch was de zangeres (Stien den Hollander, 21) na afloop licht teleurgesteld: “Het blijft een wedstrijd en natuurlijk had ik gehoopt op een iets hogere positie, maar ik kijk met een enorm blij en dankbaar gevoel terug op de hele periode. Ik heb meegedaan met mijn verhaal en op mijn manier.”

Niettemin lukte het S10 op het juiste moment te pieken. Haar uitvoeringen van De Diepte tijdens de juryshow van vrijdagavond en tijdens de finale waren de beste van de afgelopen twee weken. Ze profiteerde in Turijn van de gedegen voorbereiding van de Nederlandse delegatie. Omdat de act van regisseur Marnix Kaart en creatief brein Wouter van Ransbeek al bij aankomst helemaal af was, kon S10 zich volledig richten op haar zang, het verdelen van haar emotie en het overkomen van de zenuwen.

S10 op het podium in Turijn. Beeld ANP

S10 werd achtste bij de internationale jury’s. Ze kreeg één keer de maximale 12 punten, van gastland Italië. Winnaar bij de vakjury’s werd Groot-Brittannië. Sam Ryder won met Space Man voor Zweden en Spanje.

De Nederlandse vakjury kende zijn 12 punten verrassend toe aan Griekenland. Zwitserland kreeg al net zo verbazend tien punten. De Nederlandse tv-kijkers kozen, zoals bijna heel Europa, voor Oekraïne.

Onder de maat

Het 66ste Songfestival kende een eclectische finale. Technische problemen speelden de puntentelling parten. Bij drie landen lukte het niet om verbinding te leggen voor het uitdelen van de douze points. Ook slecht nieuws was het wisselvallige optreden van presentatrice Laura Pausini, die halverwege de uitzending van het toneel verdween en pas tijdens de puntentelling weer opdook. Naar verluidt was ze ziek geworden. “De opwinding werd me even te veel”, zei ze zelf.

De eindstrijd varieerde muzikaal van hardrock uit Finland tot polka uit Moldavië en van Franse drum-’n-bass tot Servisch cabaret. En dan was er de veelbesproken wolvengimmick uit Noorwegen die uiteindelijk tiende werd. Naar verwachting keken een kleine 200 miljoen televisiekijkers naar het festival.

Niet iedereen kon die druk goed aan. De vooraf als grote kanshebbers ingeschatte thuisploeg van zangers Mahmood en Blanco – hun Brividi won wel de prijs voor de beste liedtekst – zongen plots onder de maat. Ook zangeres Amanda Tenfjord, namens Griekenland tijdens nagenoeg elke repetitie foutloos, ging vocaal de mist in.

Of het Songfestival in 2023 daadwerkelijk in Oekraïne plaatsvindt, is gezien de huidige situatie uiteraard onzeker. Waar het festival heengaat als Oekraïne de organisatie teruggeeft is niet meteen duidelijk. De regels laten de European Broadcasting Union ruimte om te schuiven. Voor de hand ligt een land uit de zogeheten Big Five, de vijf landen die financieel het meeste bijdragen: Groot-Brittannië, Duitsland, Spanje, Italië en Frankrijk. Maar ook een terugkeer naar Nederland, dat de draaiboeken van 2021 moeiteloos kan hergebruiken, is niet uitgesloten.