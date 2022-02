NPO: bij zes omroepen meldingen van ongewenst gedrag

Beeld ANP Kippa

Over wat er precies gebeurd zou zijn, treedt Leeflang niet in detail. “Daar treden we niet mee naar buiten. Vertrouwelijkheid en anonimiteit staan hierbij voorop,” zegt de omroepvoorzitter.

Vorige maand vroeg Leeflang in een brief aan alle omroepen binnen de NPO aandacht voor een veilige werkomgeving. Om een goed beeld te krijgen van hoe er binnen de NPO met dit onderwerp is en wordt omgegaan, vroeg Leeflang de omroepen te kijken naar de bij hen bekende gevallen van seksueel en andersoortig grensoverschrijdend gedrag en welke maatregelen daarna zijn getroffen. De NPO heeft de melders gewezen op alle mogelijkheden die er zijn, van vertrouwenspersonen, meldpunten tot klachtencommissies, laat een woordvoerder desgevraagd weten.

Extern meldpunt

Omdat het in sommige gevallen gaat om mensen die niet meer werkzaam zijn bij de omroepen, zegt Leeflang het belangrijk te vinden dat er nu een extern meldpunt komt. Een plek waar grensoverschrijdend gedrag uit heden en verleden in de mediasector gemeld kan worden. “Die stap willen we nu zetten met elkaar,” zegt Leeflang over het meldpunt. “Dat willen we sectorbreed doen met in elk geval de publieke omroep, mogelijk ook met Talpa en RTL.”

In een reactie laten in ieder geval de grote omroepen KRO-NCRV en AVROTROS weten zich niet als een van de zes omroepen te herkennen. Er zijn bij hen geen meldingen van ongewenst gedrag gedaan. Een woordvoerder van Omroep MAX wilde niet reageren en BNNVARA en de EO konden niet direct commentaar geven.