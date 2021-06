Nog geen tol voor varen door Amsterdam zonder aan te leggen

Bootjesmensen die alleen door Amsterdam varen en niet in de stad aanleggen zullen ook het komende jaar nog vrijgesteld blijven van bijkomende kosten. De gemeente heeft meer tijd nodig voor de invoering van een doorvaartvignet.

Het invoeren van een dergelijk vignet heeft meer tijd gekost dan van tevoren was ingeschat, schrijft verkeerswethouder Egbert de Vries aan de gemeenteraad. Het bouwen en testen van het systeem voor binnenhavengeld had veel voeten in aarde. Corona zorgde bovendien voor extra vertraging doordat er thuis moest worden gewerkt.

Volgens De Vries is het werk complex. Hij wijst op het invoeren van ‘de digitale gracht’, een dashboard dat al het scheepvaartverkeer in Amsterdam in beeld brengt. ‘Dat is nodig om als vaarwegbeheerder beter geïnformeerd en gerichter verkeersmaatregelen te nemen, bijvoorbeeld in geval van grote drukte, evenementen en bij calamiteiten. Maar ook om efficiënter en informatiegestuurd te handhaven en zodoende overlast effectiever te bestrijden.’

Binnenhavengeld

Op dit moment is elke booteigenaar verplicht een vignet te plaatsen op een pleziervaartuig dat een ligplaats inneemt of afmeert op het Amsterdamse binnenwater. Daarvoor is binnenhavengeld verschuldigd. In het nieuwe beleid, dat dit jaar had moeten ingaan, is niet alleen een vignet vereist als een pleziervaartuig een ligplaats wil innemen of wil afmeren op het Amsterdamse binnenwater, maar ook als een pleziervaartuig alleen door Amsterdam wil varen.

Dat de gemeente nog lang niet klaar is met de voorbereidingen blijkt ook uit de problemen die worden verwacht met de handhaving op het nieuwe beleid: men is nog bezig met het onderzoek naar offline mogelijkheden voor de verkoop van een dergelijk doorvaartvignet. Aanschaf gaat namelijk via een website of de vaarwaterapp.

Betaalautomaten

Volgens De Vries wordt het opleggen van sancties ‘ingewikkeld’ omdat bootbezitters, wanneer zij door handhaving worden aangesproken, de overtreding niet ongedaan kunnen maken: de verwerkingstijd van een digitaal vignet is enkele werkdagen. Er wordt gedacht aan het plaatsen van automaten of de mogelijkheid om bij de handhavers alsnog een vignet aan te schaffen.

Daarnaast zijn er vanuit watersportverenigingen en jachthavens nog veel vragen over de manier waarop Amsterdam het doorvaartvignet wil invoeren. De gemeente is hierover nog met de sector in gesprek.