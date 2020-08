Nieuwe voetbalplaatjes voor Job (11): ‘Heel, heel erg bedankt iedereen’

Vorige week stuurde Job (11) een brief naar Het Parool met de vraag of de dief van zijn rugzak de voetbalplaatjes die erin zaten, wil terugbrengen. Dat is niet gebeurd, maar Parool-lezers hebben wel hun eigen plaatjes afgestaan. Maandag kreeg Job die overhandigd.

Met een grote lach begint Job (11) aan zijn derde envelop. Naast hem liggen al een tientallen voetbalplaatjes. “Ik heb deze kaartjes nog nooit gezien,” zegt hij verbaasd en blij. “Heel vet vind ik ze.”

Zijn schooltas met voetbalkaartjes werd vorig weekend gestolen. Om de plaatjes terug te krijgen, schreef hij een brief. “Iedereen in Amsterdam leest wel Het Parool, dacht ik, dus ook de dief.” Job beloofde ook dat hij ‘niet boos’ zou worden op de dief.

Lezers lieten al snel van zich horen. Zo schreef Pier Verburg: ‘We hebben thuis nog voetbalalbums liggen. Met veel plezier gespaard. Als deze het verlies kunnen vergoeden, dan zijn ze voor jou.’ Of Danny Siebelink: ‘Gaat het dan om de Fifa 365 Adrenalyn 2020? We horen het graag. Dan kunnen we die jongen blij maken.’

Bovendien werd het nieuws landelijk opgepikt. Naast Het Parool-interview berichtte AT5 erover, evenals NH-Nieuws, wil Radio 1 met hem praten en is Job maandagavond te zien bij het Jeugdjournaal.

“Ik dacht niet dat veel mensen zouden helpen, maar het is wel echt heel veel,” zegt Job terwijl hij naar de talloze plaatjes kijkt. “Ik vind het heel lief van iedereen dat ze die kaartjes aan iemand geven die ze niet kennen.”

Sjouwen

Ruim drie jaar spaarde hij voor zijn voetbalplaatjes. Allemaal kwijt in die paar minuten waarin hij zijn tas onbewaakt achterliet om zijn buurvrouw van in de zestig te helpen met het sjouwen van een tafel. Zij voelde zich schuldig en heeft meteen een map gekocht met plaatjes, legt vader Johan (42) uit.

Die map kan nu weer aangevuld worden. In één van de enveloppen die Job maandag opent, zit een brief. Maxim schrijft dat hij hoopt dat Jobs collectie snel weer compleet is, en geeft hij hem naast de vele plaatjes ook nog 8 euro om nieuwe kopen. Lief, vinden zowel Job als zijn vader, die vertelt dat meer mensen geld aanboden. “Maar daar was het Job nooit om te doen. Het ging echt om de voetbalplaatjes.”

Als de zes dikke enveloppen uitgepakt zijn, en Job zeker honderden voetbalplaatjes rijker is, vist hij trots het kaartje van spits Edinson Cavani uit de stapel. “Omdat hij echt goed is.” Minder blij is hij met Denzel Dumfries, die hij eerder ook al had. “Ik ben geen fan van PSV. Gelukkig kan ik hem wel weer ruilen.”

En of hij echt niet boos wordt op de dief, mocht die zijn oude plaatjes nog willen terugbrengen? Verlegen zegt hij: “Nou, misschien wel een beetje. Ik wil ze natuurlijk alsnog graag terug, maar dit maakt het verlies wel goed. Heel, heel erg bedankt iedereen.”

Maandagavond om 19.00 uur is Job te zien in het Jeugdjournaal.

