Nieuwe noodhalte tram 26: minimaal gebruik, wel flexibel

Nieuwe tramhalte achter het Centraal Station voor Tram 26 vanuit IJburg. Beeld Marc Driessen

Het zou de perfecte plek zijn voor het beginpunt van wat de meestgebruikte tramlijn van Amsterdam is. Denk het geraas vanuit de Michiel de Ruytertunnel even weg en je houdt hier ruimte en licht over. Vanonder een randje overkapping van CS sta je droog en kan je het IJ dat dezer dagen steeds een andere kleur heeft, in zijn volle glorie aanschouwen. En, ook niet onbelangrijk: wie naar het Zeeburgereiland moet, naar Sluisbuurt of naar IJburg, die schiet vanaf hier in een rechte lijn op zijn doel af.

Het zóu dus een briljante tramhalte zijn, maar het grootste gedeelte van de tijd zullen reizigers vooral géén gebruik maken van deze plek: tram 26 zal, komende vanaf de Oostelijke Eilanden, ook in de toekomst gewoon die rare slinger links onder het spoor door blijven maken. Beginpunt van de 26 is en blijft het plein aan de voorkant van het station. Jammer maar helaas.

Waarom er dan toch zeven miljoen euro is aangegooid tegen een keerlus op die veel logischere plek aan de oostelijke kant van het station? Omdat tram 26 zó’n belangrijke schakel is voor de mobiliteit van tienduizenden Amsterdammers dat er altijd een onmiddellijk inzetbare noodconstructie voorhanden moet zijn in het geval de boel even vastloopt.

Neem Koningsdag of Gay Pride: van die dagen dat Amsterdam één grote stremming is en het openbaar vervoer daar vaak zo onder te lijden heeft. Dan is het maar wat praktisch als je de 26, die lijn waarmee dag in dag uit 30.000 mensen mee naar de stad reizen of terug, van deze plek gebruik kan maken om ongehinderd door gedoe mensen aan en af te voeren. Of, zoals Ramon Rippers, vervoermanager bij het GVB het zegt: “Bij evenementen of verstoringen kan de 26 in het vervolg gewoon door.”

Hoe vaak er verstoringen zijn valt niet te zeggen, beweren onafhankelijk van elkaar alle genodigden tijdens de feestelijke opening van de ‘keervoorziening IJtram’. Een iemand spreekt over ‘misschien enkele keren per jaar’, een ander heeft het over ‘bij tijd en wijle’. Niet zo heel vaak dus en daarom wordt de ceremonie afgesloten met de wens dat de 26 zich in de toekomst maar beter niet op deze plek zal hoeven vertonen.

En dat is jammer dus want deze keerlus ligt een stuk praktischer dan de wijde draai die de tram, vertrekkend vanaf CS moet maken om met zijn neus in oostelijke richting op de De Ruijterkade terecht te komen. Over de Sint Nicolaasbrug, de Prins Hendrikkade en de Kamperbrug: het houdt allemaal ontzettend op.

Niemand van de aanwezigen heeft hier beroepshalve een waardeoordeel over, maar gek is het natuurlijk wel. Het GVB wil graag dat alle trams bij elkaar staan en stelt dat het onhandig is als er slechts één tram niet vanaf het Stationsplein vertrekt. Zou het ermee te maken hebben dat het GVB liever wil dat tramreizigers gemakkelijker overstappen op hun eigen Noord/Zuidlijn, dan op de treinen van de NS? Het wordt ontkend bij hoog en bij laag.

De oplevering komt geen moment te vroeg: volgende week al dient zich een eerste verstoring aan als werkzaamheden op het Stationsplein er de oorzaak van zijn dat de keerlus zijn debuut gaat maken in de dienstregeling.