Nieuwe nachttrein: ’s avonds weg uit Amsterdam en de volgende ochtend in Berlijn

De eerste rit met de European Sleeper zal plaatsvinden op 25 mei, en gaat van Berlijn naar Amsterdam en verder naar Brussel. Beeld Getty Images

De nachttrein kan de concurrentie met de dagelijkse treinen naar de populaire bestemming met de gevestigde partijen aan, zegt Chris Engelsman, die met zijn eigen onderneming European Sleeper de reizen aanbiedt. “Op deze manier wordt de trein een serieus alternatief voor het vliegtuig. Je vertrekt ’s avonds om half elf uit Amsterdam en bent ’s morgens even voor zevenen in Berlijn. Op die manier spaar je ook een hotelovernachting uit.”

De reguliere trein tussen Amsterdam en Berlijn is al jaren onderwerp van discussie vanwege het grote aantal stops, zowel in Nederland als in Duitsland. Doordat de trein onderweg zoveel stations aandoet, duurt de reis onnodig lang en nemen mensen liever het vliegtuig, zeggen criticasters. Overheden van beide landen proberen de reistijd te verkorten door haltes te schrappen, maar stuiten al jaren op onoverkomelijke bezwaren van gemeenten die graag hun stop willen behouden.

Drie treinen per week

Engelsman is al enkele jaren bezig met de herintroductie van internationale nachttreinen. Bij wijze van proef liet hij recent incidenteel treinen tussen Amsterdam en Berlijn rijden. Dat was dermate succesvol dat hij een regelmatige dienstregeling heeft opgetuigd. De eerste rit zal plaatsvinden op 25 mei, van Berlijn naar Amsterdam en verder naar Brussel. Komend jaar gaat het om drie treinen van tien rijtuigen per week. “Indien mogelijk willen we het jaar erna dagelijks gaan rijden.”

Amsterdam maakt onderdeel uit van de nieuwe verbinding tussen Brussel en Berlijn. Het is mogelijk om alleen een zitplaats te boeken, maar aan boord zijn ook ligplaatsen en slaapplaatsen beschikbaar. De ticketprijzen variëren tussen 49 euro voor een zitplaats en 79 euro voor een couchette. De kaartverkoop start op 20 februari, zegt Engelsman. De verbinding wordt volgens hem opgestart met gehuurde rijtuigen. “Maar op korte termijn gaan we investeren in eigen rijtuigen met meer comfort en de mogelijkheid tot meer privacy.”

Geen treinen van Sunweb

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de trein vanaf Berlijn ook zou doorrijden naar Praag: European Sleeper had alles geregeld, maar kreeg uiteindelijk niet de ruimte op het spoor om dit te realiseren. Het knelpunt ligt tussen Dresden, Bad Schandau en Praag. Er is op het traject slechts plaats voor één langeafstandstrein per twee uur. Op de heenreis naar Praag kon het bedrijf wel capaciteit krijgen, maar op de terugreis naar Nederland en België niet. Omdat de trein alleen kan rijden als er ook op de terugreis uit Praag capaciteit is, wordt de trein nu ingekort tot Berlijn.

Amsterdam heeft als ambities dat spoorkilometers vaker korte en middellange vluchten moeten vervangen. In een expertsessie van de gemeenteraad werd besproken dat in 2050 alle vluchten in een straal van 250 kilometer rond de stad (Brussel, Düsseldorf) moeten zijn vervangen door treinreizen. Van alle vliegreizen op bestemmingen tussen de 250 en 500 kilometer (Hamburg, Parijs) zou dan 30 procent over het spoor moeten kunnen. En zelfs bij vluchten tot 750 kilometer (Berlijn, Stuttgart) zou nog 6 procent met de trein moeten kunnen.

Opvallend genoeg maakte reisorganisatie Sunweb vorige maand bekend deze winter toch niet met eigen treinen naar wintersportbestemmingen te rijden. Volgens het bedrijf lukte het niet om qua prijs te concurreren met auto en vliegtuig.