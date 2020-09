Nieuwe horecamaatregelen: ‘Teruggeworpen naar een half jaar geleden’

Beeld ANP

De nieuwe maatregelen worden maandagavond pas officieel bekendgemaakt door het kabinet, maar een deel daarvan is al uitgelekt. Naast een maximum van dertig gasten, moeten restaurants ook om 22.00 uur de deuren sluiten.

“Hier is niet tegenop te werken,” zegt Ron Blaauw, eigenaar van drie restaurants in Amsterdam. “Terug naar dertig gasten wordt echt heel moeilijk. Dan ga ik nog liever een paar weken helemaal dicht met garantie van een NOW-regeling voor mijn personeel. Dit is half-half. We draaien maar een beetje omzet, maar over steun is niets bekend.” Of hij zijn restaurants openhoudt, moet Blaauw nog bekijken. “We moeten er goed over nadenken.”

Voor Michiel van der Eerde van Baut en Restaurant C komen de nieuwe maatregelen niet compleet uit de lucht vallen. “Ik was er al bang voor, maar dit is echt heel ingrijpend. Het vierde kwartaal is voor de horeca ontzettend belangrijk. We hebben al zo’n tik gekregen, zo’n zelfde tik gaat nog ingrijpender zijn. Wij zijn gelukkig gezond genoeg om het op te kunnen vangen, maar het gaat een slagveld worden in de horeca.

Gezond verstand

Voor Van der Eerde voelt het extra wrang, omdat zijn zaken veel vloeroppervlakte hebben. “Onze restaurants zijn zo groot dat je met de anderhalvemeterregel goed uit de voeten kan. De tafels staan ver uit elkaar, we hebben looproutes en meerdere toiletten. Restaurant C in de Wibautstraat is 660 vierkante meter. Dat ik daar straks dertig man kwijt kan, is moeilijk te verteren. Maar maatwerk leveren is voor de overheid ontzettend lastig.”

Van der Eerde heeft wel begrip voor de maatregelen. “Als je gezond verstand hebt, snap je dat massa’s mensen in restaurants niet kunnen. Ik vrees dat rigoureuze maatregelen nodig zijn om het virus in te dammen. En weet je: zonder strijd geen overwinning. Ik ben gelukkig ook met andere dingen bezig die veel energie geven, zoals een nieuw kookboek.”

Milène Hoving van Café Restaurant Amsterdam is nog van de schrik aan het bekomen. “Je wordt meteen weer teruggeworpen naar een half jaar geleden. Het ging eigenlijk best wel weer goed. We konden natuurlijk al minder mensen ontvangen dan voorheen, maar door het door ons verfoeide shiftsysteem ging het qua omzet eigenlijk best wel goed.” Hoving weet nog niet of ze het restaurant openhoudt. “Dat moeten we nog bespreken.”