Nieuwe app maakt 2000 ongebruikte parkeerplekken weer bruikbaar

De app Vicky stelt inmiddels 2000 parkeerplaatsen beschikbaar te hebben die zijn aangeboden door hotels, bedrijven en particulieren. De dienst lijkt hiermee haaks te staan op de doelstellingen van de gemeente, dat parkeerplaatsen in de openbare ruimte aan het schrappen is.

Gebruikers kunnen aan de hand van hun locatie of gewenste bestemming beschikbare parkeerplaatsen in de buurt vinden. De plek kan van tevoren gereserveerd worden of direct geboekt worden via een vaste uurprijs. Volgens de bedenkers is het tarief altijd lager dan van het geldende tarief op straat.

Volgens mede-oprichter Pieter Groot is het doel van zijn dienst om de stad ‘leefbaar en bereikbaar’ te houden. “Met ons netwerk kunnen onze gebruikers stressvrij en betaalbaar parkeren en kunnen onze aanbieders optimaal gebruik maken van hun parkeerplekken. Zo lossen we samen de parkeerproblematiek op.”

‘Aanzuigende werking’

GroenLinks-raadslid Zeeger Ernsting noemt het nieuwe initiatief ‘interessant’, maar zegt ook in de gaten te willen houden of dergelijke constructies niet zorgen voor meer verkeer in de stad. “Het is goed als auto’s uit het straatbeeld verdwijnen, maar je wilt geen aanzuigende werking. Gaat dit niet voor méér autobewegingen zorgen? Ik vind het een dilemma.”

Groot denkt dat dat wel meevalt. “Nu is het vaak zo dat mensen naar de plek rijden waar ze naartoe moeten en daar dan rondjes rijden op zoek naar een parkeerplaats. Met onze dienst rijden ze recht naar hun gereserveerde parkeerplaats toe. Dat scheelt dus autobewegingen, waardoor je minder opstoppingen hebt in de stad.”

Twintig locaties

De dienst heeft parkeerplaatsen op twintig locaties in de stad, een aantal daarvan liggen in het centrum. Groot noemt als voorbeeld een bedrijf dat in het weekend parkeerplaatsen onbenut laat. “En tegelijk zijn er bijvoorbeeld hotels die aan het begin van de week parkeerplekken over hebben.”

Volgens de laatst bekende cijfers heeft Amsterdam ongeveer 266.000 straatparkeerplaatsen, waarvan 150.000 in fiscaal gebied liggen, waar dus betaald parkeren geldt. Daarnaast zijn er circa 167.000 zogenaamde off-street plekken, de markt waar de nieuwe dienst zich op focust. Dit zijn parkeerplaatsen in garages, waarvan 34.000 parkeerplaatsen in openbare garages. Ongeveer 33.000 van de 167.000 garageplaatsen zijn gekoppeld aan woningen en daarmee niet voor de hand liggend om te verhuren.