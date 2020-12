Negatieve coronatest verplicht voor vliegreizen naar Nederland

Passagiers testen op corona op vliegveld Schiphol. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

De test moet maximaal drie dagen voor aankomst (72 uur) zijn afgenomen. Dat meldt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) in een brief aan de Tweede Kamer.

Het zal aan de luchtvaartmaatschappijen zijn om mensen vóór het boarden te controleren op de testverklaring. Zonder een verklaring mag iemand niet aan boord. De maatregel, die om 00.01 uur die dag ingaat, bestaat nu al voor vliegreizigers vanuit het Verenigd Koninkrijk (VK) en Zuid-Afrika, maar wordt dus uitgebreid naar alle landen die zijn aangeduid als hoog risico gebied. “Het is niet uit te sluiten dat er in andere landen een vergelijkbaar virus zoals in het VK en Zuid-Afrika aangetroffen zal worden,’’ schrijft De Jonge. Wanneer iemand niet in het bezit is van de negatieve testuitslag, mag hij of zij niet mee.

Bij terugkomst in Nederland blijft het dringende advies voor een thuisquarantiane van tien dagen gelden. De negatieve test voor boarding vervangt deze quarantaine niet. In Nederland zullen bij aankomst ook nog steekproefsgewijs controles worden uitgevoerd.

Ander vervoer

Het kabinet bekijkt de mogelijkheid om de aangescherpte maatregelen ‘ook in te voeren voor EU-passagiers die via andere vormen van collectief vervoer naar Nederland reizen, zoals trein, bus en schip’. Dit is voor Nederlanders die naar België gaan al het geval. Ook voor reizigers die met de Eurostar vanuit het VK naar Nederland komen geldt dit al, wegens Frans beleid.

D66-Kamerlid Jan Paternotte verwelkomt de aangescherpte maatregel van harte. ‘Heel goed!’, twitter hij. ‘Zo kunnen we de import van het virus fors beperken.’