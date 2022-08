Nederlandse Zorgautoriteit: Ziekenhuizen halen uitgestelde zorg amper in

Het is de ziekenhuizen in de afgelopen zomer nauwelijks gelukt om door corona uitgestelde zorg in te halen. Dat zegt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Er wachten nu net zo veel mensen extra op zorg als in juni. Gezien de sterk afgenomen coronazorg had de autoriteit een grotere inhaalslag verwacht.