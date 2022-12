Nederlandse scheidsrechters niet langer voor de camera na wedstrijden

Serdar Gözübüyük: ‘Ik vind het best wel negatief als je alleen maar voor de camera moet komen bij een slecht moment.’ Beeld ANP

De bond stelde de clubs en de uitzendgemachtigden ESPN en NOS daarvan maandag op de hoogte. De KNVB gaat de lijn volgen die de Europese bond Uefa en de wereldvoetbalbond Fifa hanteren. De Uefa en de Fifa staan het scheidsrechters niet toe om na internationale wedstrijden voor de camera te verschijnen om spelsituaties te bespreken.

Scheidsrechter Serdar Gözübüyük had enkele dagen eerder bij Ziggo Sport al verteld dat het arbitragekorps niet meer voor de tv-camera’s wil verschijnen. “In Nederland is het best uniek dat we na afloop voor de camera komen. Vaak alleen als het negatief is. Na een discutabel moment hoor je 5 minuten na de wedstrijd geklop op de deur. Dan is het een commentator of verslaggever die zegt: Kom je zo sorry zeggen?”, aldus Gözübüyük. “Ik vind het best wel negatief als je alleen maar voor de camera moet komen bij een slecht moment.”

Volgens de KNVB komen de scheidsrechters in uitzonderlijke gevallen nog wel toelichting geven op tv, maar alleen om een spelregel of procedure uit te leggen als hier onduidelijkheid over is. In dat geval moeten de zendgemachtigden eerst een aanvraag indienen bij de afdeling persvoorlichting.