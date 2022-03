Navo: meer militaire steun aan Oekraïne, ook verdediging tegen massavernietigingswapens

Navo-topman Jens Stoltenberg. Beeld ANP / EPA

Navo-topman Jens Stoltenberg zei dat na afloop van een buitengewone Navo-top. De Navo en Navo-lidstaten zijn zelf onder leiding van de militaire opperbevelhebber ook bezig hun verdediging tegen een aanval met chemische, biologische en kernwapens op te voeren.

Op de vraag of er intelligence is die erop wijst dat Rusland deze wapens zou willen inzetten gaf Stoltenberg hetzelfde antwoord als gisteren: “We zijn bezorgd. We zien de Russische retoriek, we zien dat ze proberen een voorwendsel te vinden (door Oekraïne van het bezit van chemische wapens te beschuldigen, red.) en ze hebben ze eerder gebruikt.” Eerder zei Stoltenberg ook al dat gebruik van dit soort wapens ‘de aard van het conflict fundamenteel zou veranderen’ en ‘ernstige, verreikende gevolgen’ zou hebben.

President Zelenski, die de dertig staats- en regeringsleiders per video toesprak, deed een dringend beroep op meer militaire hulp. Hij beschuldigde Rusland ervan in Oost-Oekraïne al fosforbommen te hebben gebruikt. Maar de Navo houdt vast aan haar lijn: geen enkele Navo-militair of -piloot naar Oekraïne, omdat de Navo dan een partij zou worden in een oorlog die alleen maar meer slachtoffers, menselijk leed en verwoestingen kost. “Het is onze verantwoordelijkheid escalatie tegen te gaan”, aldus Stoltenberg.

Extra troepen

De leiders gingen ook akkoord met een verdere versterking van hun militaire aanwezigheid in Oost-Europa, zowel op de korte als langere termijn. Op de korte termijn gaan er vier nieuwe gevechtsgroepen naar Bulgarije, Roemenië, Hongarije en Slowakije, waarmee hun totale aantal op acht komt en de hele oostgrens van de Baltische tot de Zwarte Zee is afgedekt.

Over het aantal troepen dat achterblijft na beëindiging van de militaire invasie in Oekraïne beslissen de leiders begin deze zomer, maar vast staat dat er veel meer troepen blijven dan er waren, ondersteund door gevechtsvliegtuigen, slagschepen en onderzeeërs, met ook een massa troepen op een hoger niveau van paraatheid achter de hand. De militaire commandanten werken momenteel concrete plannen uit voor een nieuwe, reguliere Navo-top eind juni in Madrid.