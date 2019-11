Nauwelijks straf voor brandweerlieden na foto’s reanimatie Maynard

Onderzoek bij de brandweerkazerne in Zuidoost waar Maynard tegen de gevel aanreed nadat hij beschoten werd. Beeld ANP

‘Ik ga niet mee in de oproep van buitenstaanders om ze buiten te flikkeren,’ schrijft de nieuwe brandweercommandant Tijs van Lieshout in een brief aan de burgemeester.

De brandweerlieden, twee leidinggevenden en een prominent lid van de ondernemingsraad, waren betrokken bij het maken en verspreiden van foto’s van de reanimatie van Maynard. De ex-profvoetballer werd op 18 september in zijn auto beschoten en reed vervolgens op hoge snelheid in op de voorgevel van kazerne Anton in Zuidoost. Hij overleed ter plekke.

Het maken van zulke foto’s is verboden, aldus Van Lieshout, ‘omdat die altijd over zeer emotionele en privacygevoelige situaties gaan’. Zij zijn, blijkt uit onderzoek van bureau Pinkerton, via de appgroep van de kazerne verspreid onder veertig collega’s. Vervolgens zijn zij gelekt naar twee Arubaanse nieuwssites. Het onderzoeksbureau heeft niet weten te achterhalen wie daarvoor verantwoordelijk was. Alle betrokkenen ontkennen.

Excuses aan nabestaanden

Van Lieshout biedt de nabestaanden zijn ‘oprechte excuses’ aan. De brandweerman die de foto’s maakte heeft zich volgens hem schuldig gemaakt aan plichtsverzuim, in ambtelijke kringen een uiterst zware aantijging. Maar ontslag vindt hij ‘gezien het incident en de context’ disproportioneel. Alle betrokkenen zouden doordrongen zijn van de ernst van de gebeurtenis. Welke ‘interne disciplinaire maatregelen’ worden getroffen wil de brandweer niet zeggen. Wel moeten de betrokkenen een aantal basisscholen bezoeken ‘om met de leerlingen van groep 8 in gesprek te gaan over de gevolgen van het filmen bij ongelukken’.

Alles wijst er op dat de nieuwe brandweercommandant er veel aan gelegen is op de kazerne de lieve vrede te bewaren. Vorige maand volgde hij Leen Schaap op, die hard optrad tegen brandweerlieden die zich schuldig maakten aan racisme en sexisme. Hij werd door burgemeester Femke Halsema op een zijspoor gezet, omdat zij meer ziet in de weg van geleidelijkheid. Schaap was in 2016 juist door haar voorganger Eberhard van der Laan aangesteld om de ‘wittemannencultuur’ op de Amsterdamse kazernes te doorbreken.

Angstcultuur

Op de kazerne heerst angst, schrijft Van Lieshout. ‘Die wordt mede veroorzaakt door de moeizame verhouding tussen de leiding en de werkvloer binnen mijn korps, die leidt tot spanningen en een gevoel van onveiligheid. Het overheersende beeld is dat er zeer fors wordt gestraft.’ De eerste reflex bij problemen zou daarom zijn: ontkennen.

Over de losgeslagen hoofdstedelijke brandweercultuur schrijft Van Lieshout: ‘Ik ben nu een maand commandant van dit bijzondere brandweerkorps. Ik zie een overgrote meerderheid van heel normale brandweermannen en -vrouwen die met ontzettend veel passie hun vak uitoefent. Men wil graag het gedoe van de afgelopen jaren achter zich laten en de schouders onder een gezamenlijke toekomst zetten.’