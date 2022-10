Natafelen met dancemuziek van DJ San Proper bij Next in Noord

Bij Next zijn tijdens ADE de zogeheten After Dinner Esthetics, oftewel natafelen en loungen met dancemuziek. Beeld Jakob van Vliet

Pal voor de pont op de NDSM-Kade opende Pllek-eigenaar Sjoerd Steenbeek (60) met collega Michiel de Vries (35) onlangs Next, een plek waar volgens hem verschillende Amsterdamse bubbels bij elkaar komen. “Dit heeft een nieuwe energie, ergens tussen kosmopolitisch New York en funky Londen in. Hier ontmoet je nieuwe mensen en kun je ook prima in je eentje langskomen voor een drankje.”

Het restaurant is opgedeeld in vijf ruimtes, elk met een eigen sfeer en tafelsetting. Rechts van de bar, bij de open keuken, staat een lange tafel. Steenbeek: “Dit is meer brasserie-achtig en moet een plek worden waar je zonder reservering kunt eten.” Bovenin kijk je vanaf de chique en comfortabele sofa’s uit over het IJ en achterin, naast de genderneutrale toiletten, heerst een wat relaxtere sfeer, geschikt voor de werkende of lezende gast.

Opvallend zijn de ruim acht meter hoge muren die volledig zijn ingesmeerd met een ogenschijnlijk knuffelbaar maar hard bouwmateriaal: kalkhennep, oftewel een mengsel van kalk en hennepvlokken. Steenbeek: “We hebben overal geluidsinstallaties hangen en dit materiaal zorgt voor een goede akoestiek.”

Iets wat tijdens het ADE-programma geen overbodige luxe is: vijf avonden achter elkaar organiseert Next de zogeheten After Dinner Esthetics, oftewel natafelen en loungen met dancemuziek van DJ San Proper. “Het idee is: sit down dancing, stand up lounging. Zo kun je toch van ADE genieten, zonder dat je een club in hoeft.”

Voor die tijd kies je voor een van de grotendeels vegangerechten die Next op de kaart heeft staan, zoals artisjok met romescosaus (€9) of knoflook-bruchetta met wilde champignons (€10). Daarnaast kun je bij Next terecht voor ontbijt, lunch en borrel.

