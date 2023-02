Nachttrein van Amsterdam naar Barcelona krijgt steun van Europese Commissie

Beeld ANP / Ramon van Flymen

De nachttrein naar Barcelona is een initiatief van European Sleeper, dat met ingang van dit voorjaar ook nachtelijk spoorvervoer verzorgt tussen Brussel, Amsterdam en Berlijn. Het in het leven roepen van dergelijke nieuwe verbindingen is een heidens karwei, omdat het Europese spoornet een lappendeken is van afwijkende regels en procedures. Ieder land heeft eigen spoorbeheerders en toezichthouders.

De Europese Commissie gaat de nieuwe verbindingen niet subsidiëren, maar zegt wel volledige steun toe aan tien initiatieven. Eurocommissaris voor Transport Adina Valeăn wil steun leveren bij het wegnemen van de obstakels in het grensoverschrijdende treinverkeer. “De vraag naar duurzame mobiliteit neemt toe, maar de spoorwereld kan beter en sneller reageren om in die vraag te voorzien. Wij gaan daarbij helpen.” Behalve Amsterdam-Barcelona zijn onder meer ook verbindingen tussen Duitsland, Denemarken en Zweden en een nachttrein tussen Parijs en Venetië genomineerd.

Financiële steun

Volgens Chris Engelsman, de initiatiefnemer van European Sleeper, scheelt de Europese steun een slok op een borrel. “We hebben nu te maken met heel veel bureaucratie. Met Europa aan onze kant krijgen we aanzienlijk meer slagkracht. Zij gaan drempels wegnemen of verlagen. Daarnaast betekent deze stap van Europa ook dat financiële ondersteuning bij de aanschaf van nieuwe rijtuigen een stap dichterbij komt.”

Het is de bedoeling dat de nachttrein op weg naar Barcelona in de avond stopt in Rotterdam, Antwerpen, Brussel en Lille. De volgende ochtend houdt de trein dan stil in Avignon, Montpellier, Perpignan, Figueres en Gerona. European Sleeper zegt dat het de trein wil laten rijden vanaf het voorjaar van 2025.

Meer comfort

Omdat de rit naar Barcelona veel verder is, moet er worden geïnvesteerd in comfort, zegt Engelsman. “We huren nu treinstellen, maar als we gaan uitbreiden naar Spanje, zullen we aanmerkelijk meer materieel nodig hebben, treinen die nu simpelweg niet voorradig zijn. We zullen echt treinstellen moeten gaan kopen, iets waarbij Europese instellingen ons kunnen gaan ondersteunen.”

Amsterdam heeft als ambitie dat spoorkilometers vaker korte en middellange vluchten moeten vervangen. In een expertsessie van de gemeenteraad werd besproken dat in 2050 alle vluchten in een straal van 250 kilometer rond de stad (Brussel, Düsseldorf) moeten zijn vervangen door treinreizen. Van alle vliegreizen op bestemmingen tussen de 250 en 500 kilometer (Hamburg, Parijs) zou dan 30 procent over het spoor moeten kunnen. En zelfs bij vluchten tot 750 kilometer (Berlijn, Stuttgart) zou nog 6 procent met de trein moeten kunnen.

Barcelona, dat op 1250 kilometer ligt, zou de overtreffende trap zijn van deze ambities. Vorig jaar vlogen vanaf Amsterdam 1,5 miljoen reizigers naar Barcelona en terug. Er rijden overdag al enkele treinen naar de Spaanse stad, maar die zijn zo’n twaalf uur onderweg. Engelsman: “De nachttrein is op deze verbinding een volwaardig alternatief.”