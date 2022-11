Nabestaanden MH17: ‘Die rouw is er elke keer weer’

MH17-nabestaande Eric Kamsma: 'De kans dat de verdachten ook daadwerkelijk in de gevangenis komen, leek klein, maar die wordt nu groter.' Beeld Marc Driessen

Eric Kamsma (63) was de broer van Theo Kamsma (54), die samen met Karin Bras (53) en hun uit China geadopteerde zoon Guo (11) om het leven kwam. Het gezin woonde in De Pijp. Ze wilden een reis maken door Indonesië, hun tweede thuisland.

Kamsma: “Vrede heb je er nooit mee, maar je accepteert het. Het is gebeurd, het is zoals het is. Eigenlijk valt het wel mee hoe moeilijk dit is voor mij. Dit vonnis is een eindpunt van een lang traject van acht jaar, en ook ik ben verdergegaan met mijn leven. Dit is wel een eindpunt waar je op hoopt. De kans dat er een veroordeling komt, is natuurlijk heel groot, zeker na alle inspanningen die zijn gedaan door het OM.”

“Mijn vrouw en ik waren deze vakantie in Litouwen en Letland. De dreiging van Rusland wordt daar hevig gevoeld en is tastbaar in het straatbeeld. Daar gaat het in dit proces uiteindelijk ook om: waar zitten de kwade krachten en de manipulatie van de waarheid? Dat zie je heel nadrukkelijk terugkomen in alles wat rond Oekraïne gebeurt. Als mensen daar nu nog aan twijfelen, zitten ze echt aan de verkeerde kant van de agenda.”

“De kans dat de verdachten ook daadwerkelijk in de gevangenis komen leek klein, maar die wordt nu groter. Er staat een prijs op het hoofd van Igor Girkin, dus als iemand hem ergens aan het front weet te pakken, kan hij makkelijk worden uitgeleverd. Zelfs de positie van Poetin was een jaar geleden steviger dan nu. De kans dat hij in de toekomst verantwoordelijk wordt gehouden is steeds groter.”

“Wat ik lastig vond, waren de cynici die de zin van deze rechtsgang betwijfelden. Ik heb daar altijd aan vastgehouden, en ik ben er ook blij mee dat dit zo grondig gebeurd is. Daarmee kun je dat positieve gevoel ook onderbouwen. Of ze daadwerkelijk in de gevangenis komen, is niet het belangrijkste. Dat is dat die veroordeling er komt en dat er een eenduidig verhaal is, en dat alle desinformatie eruit gesneden wordt.”

“Want die desinformatie is toch een van de pijnpunten geweest van het hele proces. Vanuit de hoek van Forum van Democratie bijvoorbeeld wordt getwijfeld aan de toedracht. Dat doet zeer.”

MH17-nabestaande Anne Dankert: 'Als de rechtbank deze mensen schuldig bevindt, kan er toch iets afgesloten worden.' Beeld Marc Driessen

Anne Dankert (42) was een goede vriendin van Amsterdammer Pim de Kuijer, een 32-jarige lobbyist van Stop Aids Now! en actief D66-lid. De Kuijer was op weg naar een aidscongres in Melbourne, om daarna terug te keren naar Maleisië, waar hij een tijd als diplomaat woonde en in zijn vrije tijd Engelse les gaf aan Afghaanse vluchtelingen.

Dankert: “Het gaat wel goed, op zich, maar die oorlog dit jaar in Oekraïne heeft het er niet makkelijker op gemaakt. De MH17-ramp en het verlies van een goede vriend komt toch elke keer weer terug. Het bijzondere aan Pim was dat hij een jaar daarvoor uitgerekend in Oekraïne was als verkiezingswaarnemer, om te kijken: zijn de verkiezingen wel eerlijk verlopen en hoe moet het nu verder met dit land? Dat hij juist daar is gestorven, blijft heel gek.”

“Nu het vonnis dichterbij komt, ben ik er weer meer mee bezig. Toen het net was gebeurd, dus na 17 juli 2014, wilde ik echt alles weten, ik zat echt aan de televisie vast. Naarmate de jaren vorderden heb ik er wel echt iets meer afstand van genomen. Dat had ik ook wel nodig. Het is eigenlijk constant een dilemma: wil ik het wel, wil ik het niet weten. Ook omdat ik elke keer weer een beetje van slag van raak. Die rouw is er elke keer weer.”

“Je bent ergens toch ook bang dat er weer niks uitkomt. Ik begrijp heel goed dat voor veel nabestaanden het gevoel van rechtvaardigheid en erkenning heel erg belangrijk is, en dat ze hun verhaal hebben mogen doen in de rechtbank. Als de rechtbank deze mensen schuldig bevindt, kan er toch iets afgesloten worden. Voor mij is dat niet zo. Het verlies van mijn goede vriend, ik denk niet dat je daar ooit overheen kunt komen, en vooral door de manier waarop het is gebeurd.”

“Het is goed dat er recht wordt gesproken en dat de vier daders die deze verschrikkelijk ramp hebben veroorzaakt, schuldig worden bevonden. Ik vind het heel lastig. Er kan straks wel een veroordeling zijn, maar waar gaat dat eindigen? Dat kan ergens troost bieden, maar daarmee zijn er nog heel veel andere dingen die niet opgelost zijn. Pim krijgen we er niet mee terug, we blijven hem missen. Met zijn vriendengroep hebben we ook al een paar jaar een lezing in zijn geest georganiseerd in De Balie. Hij was zelf een hele goede debater, van hem hadden we allemaal verwacht dat hij minister zou worden.”