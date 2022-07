Naast de man die de natuur een bijna fatale klap toebracht, zat een boer een potje te grienen

Lips moest even in zijn ogen wrijven toen hij zag wie er bij ‘de ster van Hillywood’ aan tafel zaten. Beeld Renze, RTL4

Renze is terug! Wie? Renze Klamer. Twee jaar geleden met De Vooravond gelanceerd als dé ster van Hillywood, las Lips afgelopen weekend in zijn eigen krant. Klamer werd al snel gedwongen om te stoppen wegens ‘gebrek aan urgentie’ en raakte sindsdien in het ongerede. Hij had, zei hij, Hilversum op zijn lelijkst meegemaakt.

Nu mag hij het proberen bij RTL 4, als zomerse vervanger van zijn collega’s Jinek, Humberto en Beau. En zoals dat gaat bij de commerciëlen: Klamer is meteen zijn achternaam kwijt.

Renze dus. In de talkshow Renze. Waarin Renze, aldus RTL, ‘de zomeravonden op geheel eigen wijze afsluit, verrassend en met humor’.

Lips moest even in zijn ogen wrijven toen hij zag wie er dinsdagavond aan tafel zat. Zag hij het nou goed? Was dat Henk Bleker? De man die als staatssecretaris van Landbouw in het kabinet-Rutte I de natuur een bijna fatale klap had toegebracht – en in het kielzog daarvan de Nederlandse boeren op een jarenlange achterstand zette.

Naast hem zat boer Berny Remerink een potje te grienen.

Henk Bleker is tegenwoordig voorzitter van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond. Een mooie functie om alsnog zijn straatje schoon te vegen, zo bleek, want veel deed Klamer niet om hem tegen te houden.

Verrassend, maar Lips kon er niet al te hard om lachen. We strijden er met elkaar voor, riep boer Berny nog maar eens. Lips zat met spanning te wachten of Bleker hem een briefje onder de neus zou duwen met een uitnodiging om samen eens te kijken naar een wedstrijd tussen FC Twente en PSV.

“Met deze talkshow moet ik mijn visitekaartje afgeven,” zei Klamer in de krant. “Ik hoop dat de kijkers na vier weken kunnen zeggen: ‘Dat is Renze’.”

Lips kon niet garanderen dat hij het zo lang volhoudt, zelfs niet nadat Meau en Racoon een wonderschoon liedje hadden gezongen.

Reageren? hanlips@parool.nl.