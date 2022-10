Naar Milkshake of ADE – met je vader of moeder: ‘Het is een traditie geworden’

Samen met je ouders naar feestjes, concerten of een festival? De meeste kinderen moeten er niet aan denken, maar deze jongeren gaan juist graag op stap met hun vader of moeder. ‘Mama vergeet snel de tijd, ze kletst met iedereen.’

Brenda van Putten (41, werkt in de horeca) en dochter Kaylee Baars (18, tweede jaar Pedagogisch Medewerker, Nova College)

Kaylee: “Ik heb een jonge moeder, we gaan altijd al veel samen op pad. Dit jaar gingen we voor het eerst samen naar Summerlake en naar Wooferland.”

Brenda: “In mijn vriendengroep was ik de eerste met een kind en nu is Kaylee het eerste kind dat met ons mee op stap gaat. Iedereen vindt het heel gezellig en ik vind het een prettig idee dat ze dingen voor het eerst meemaakt met mij erbij. Sinds mijn zestiende ga ik al naar feesten met een grote groep jongens die ik al mijn hele leven ken. Samen gaan we naar Awakenings, Dance Valley en Promised Land.”

Kaylee: “Op Wooferland was ik een van de jongste bezoekers. Iedereen in de vriendengroep van mijn moeder lette op me, ik had er zelfs mijn persoonlijke bodyguards; zodra er een man naar me toe kwam, stonden er meteen vijf vrienden van mijn moeder om hem heen en dan dropen ze af.”

Brenda: “Er lopen op die feesten ook wel van die jonge binkies rond die mij dan aanspreken. Zodra ik zeg dat ik hun moeder had kunnen zijn, zie je ze schrikken, haha.”

Kaylee: “Tijdens Wooferland zag ik vrouwen ouder dan mijn moeder dansen in strakke, doorzichtige topjes en in korte leren rokjes. Dat mag zij écht niet van mij!”

Brenda: “Ik ben nooit zo bezig met mijn outfit, ik trek gewoon aan waar ik zin in heb. Mijn tip aan Kaylee: trek geen hakken aan en neem een dikke trui mee voor in de avond. Tijdens ADE willen we samen naar Charlotte de Witte in de Gashouder, maar dat is helaas al uitverkocht. Hopelijk komen er kaarten vrij via Ticketswap, dan zijn we erbij!”

Leila Bergen (51, danslerares) en dochter Jewell (26, host en performer)

Leila Bergen en dochter Jewell. Leila: 'Als ik even zonder Jewell ben, vragen mensen waar ‘mijn moeder’ is; Jewell is altijd degene die eerder naar huis wil, haha.' Beeld Chris en Marjan

Jewell: “Toen ik nog in de buggy zat, ging ik al met mama mee naar Pride. De eerste keer dat we écht samen uitgingen was ook tijdens Pride, naar een closing party in de Soho, in de Reguliersdwarsstraat.”

Leila: “Jewell was toen zeventien, ze wilde graag uitgaan en ik nam haar mee naar de Reguliersdwarsstraat, waar ik altijd heen ging met mijn gay vrienden. Zeker omdat ze nog jong was, vond ik dat een veilige plek voor een meisje.”

Jewell: “Het was die avond zo gezellig, dat we er daarna ieder weekend naartoe gingen. Voor mama was het altijd een weerzien met bekenden en samen leerden we allemaal nieuwe mensen kennen. Zo zijn we ook in club NYX terechtgekomen.”

Leila: “Als ik even zonder Jewell ben, vragen mensen waar ‘mijn moeder’ is; Jewell is namelijk altijd degene die eerder naar huis wil, haha.”

Jewell: “Mama vergeet snel de tijd, ze staat altijd met iedereen te kletsen. Voor veel jongeren in de NYX is ze een soort clubmoeder. Ik heb haar wel eens uit de rokersruimte getrokken omdat ze anders alleen maar naar andermans verhalen staat te luisteren, terwijl zij ook komt om te dansen en plezier te maken!”

Leila: “Uitgaan is voor mij ontspannen na een week hard werken, ik vind het allemaal even gezellig.”

Jewell: “Het nachtleven heeft me gevormd tot wie ik nu ben, ik heb er mijn vrienden, mijn netwerk en mijn carrière aan te danken. Het betekent voor mij veel meer dan alleen losgaan, het is echt een community, iets sociaals.”

Leila: “Samen naar Milkshake gaan is inmiddels een traditie geworden, dan vieren we ook mijn verjaardag met alle vrienden. Naar ADE gaan we ook meestal, Jewell weet alle goede feestjes en zoekt iets voor ons uit.”

Jewell: “Dit jaar moet ik er vooral werken, als doorbitch bij NYX en als performer bij Milkshake Indoor en Porncenptual, maar wie weet lukt het nog met mama naar een feestje te gaan.”

Leila: “Ik blijf uitgaan tot het echt niet meer gaat. Bij NYX hebben ze alvast een traplift voor me besteld!”

Klaas Fris (64, eigenaar administratiekantoor) en zoon Roemer (22, derdejaars student Fashion & Design, AMFI)

Klaas Fris en zoon Roemer. Roemer: 'Dat we dit samen doen heeft onze band sterker gemaakt, ik durf vrijer met mijn vader te praten.' Beeld Chris en Marjan

Klaas: “Samen naar Ajax gaan leek me een goede manier om met Roemer te bonden toen hij zes jaar was, maar toen hij op de tribune de Donald Duck ging zitten lezen, wist ik dat dit geen succes was. Daarna gingen we veel samen naar de bioscoop, maar toen we alle Marvelfilms wel hadden gezien, stelde ik voor om samen naar concerten en festivals te gaan.”

Roemer: “Een van de eerste concerten die we samen zagen, op mijn twaalfde, was van Rihanna, we vonden het allebei geweldig. Toen ik vijftien was gingen we voor het eerst naar Rock Werchter. Ik vond het zo overweldigend dat ik na twee dagen naar huis wilde. Maar twee jaar later gingen we weer, en sindsdien zijn we ook samen naar Lowlands en Down the Rabbit Hole geweest.”

Klaas: “Meestal gaan we met de camper naar een dorpje in de buurt, onze fietsen achterop. Onderweg luisteren we naar afspeellijsten van de bands die op komen treden.”

Roemer: “Dat we dit samen doen heeft onze band sterker gemaakt, ik durf vrijer met mijn vader te praten. We waren op Rock Werchter toen ik hoorde dat ik geslaagd was voor mijn havo-examen en ik mijn vader opbiechtte dat ik dat jaar vooral veel had gespijbeld. Daarna hebben we het goede nieuws gevierd met een paar biertjes en een optreden van James Blake.”

Klaas: “Laatst waren we naar een concert van Tame Impala en binnenkort gaan we naar rapster Little Simz in De Melkweg, en naar Pusha T. “

Roemer: “De vorige keer dat we naar Little Simz waren stonden we vooraan, even keek ze in onze richting. Daarna hebben we wel gebekvecht; was die blik bedoeld voor die knappe oude man of toch voor mij, haha.”

Mirjam Bonne (57, doktersassistent) en dochter Nina (27, persoonlijk begeleider in de zorg)

Mirjam Bonne (r) en dochter Nina. Nina: 'Mijn vrienden vinden het cool dat ik uitga met mijn moeder, dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend.' Beeld Chris en Marjan

Mirjam: “Vanaf haar zestiende ging Nina uit, dat mocht van mij, als ze mij maar op de hoogte hield over waar ze was en hoe laat ze thuiskwam. Ze wist dat ze me altijd kon bellen, ook midden in de nacht.”

Nina: “Nadat we samen twee weken op Bali waren geweest toen ik 23 jaar was, zijn we begonnen met samen uitgaan, naar festivals en clubs. De beste vriendin van mijn moeder gaat ook altijd mee, net als veel van mijn vrienden. Mijn vrienden vinden het cool dat ik uitga met mijn moeder, dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend.”

Mirjam: “Nina en ik zijn heel close en heel open naar elkaar. We delen ook dezelfde muzieksmaak, techno en reggae, en houden allebei van een dansje en een drankje. Het eerste festival waar we samen heen gingen was Reggae Lake. Op haar verjaardagsfeestjes ben ik er ook altijd bij, en omgekeerd komt zij met vrienden bij mij langs, bijvoorbeeld tijdens de Canal Parade. Dan zoek ik altijd een goed plekje langs de gracht en komt iedereen langs voor een hapje en een drankje.”

Nina: “Ons leukste festival tot nu toe was Mini Milkshake. Ik was er als begeleider van mensen met een verstandelijke beperking, mijn moeder kwam mee als vrijwilliger. De sfeer was heel bijzonder, we kregen er allebei veel energie van.”

Mirjam: “Ik was jong in de tijd van de Roxy en de Mazzo, in die tijd was niks te gek. Dat gevoel van toen ervaar ik niet vaak meer, behalve tijdens het sluitingsfeest van De Marktkantine, waar ik voor de eerste en helaas tevens de laatste keer was (De Marktkantine sloot afgelopen juni, red.), ook samen met Nina.”

Nina: “Radion is heel leuk horen we, het wordt tijd dat we het daar samen gaan ontdekken. Misschien tijdens ADE.”