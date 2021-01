Mysterie in Leidsche Rijn: verdwaalde Amsterdammer laat Mercedes achter op fietspad

Beeld Politie Vleuten-De Meern

De politie ontving iets voor 20.00 uur een melding dat de Mercedes dwars op de weg zou staan en overig verkeer blokkeerde. Bij aankomst bleek dat het voertuig dwars op het fietspad stond en niet op slot zat. ‘Er was geen enkel zicht op de bestuurder,’ schrijft de politie op Instagram. De bijzondere situatie deed alarmbellen afgaan.

Om die reden heeft de politie onderzoek gedaan naar de identiteit van de bestuurder; al snel bleek dat hij uit Amsterdam kwam. Amsterdamse politieagenten probeerden vervolgens bij de man langs te gaan en kregen via familieleden uiteindelijk telefonisch contact met hem.

Ze kwamen tot de conclusie dat de man in goede gezondheid verkeerde, maar simpelweg verdwaald was geraakt in Leidsche Rijn. Hij had zijn auto laten staan en was te voet verdergegaan, op weg naar zijn afspraak.

Waarom iemand in goede gezondheid zijn auto onafgesloten achterlaat, midden op een fietspad, kan een woordvoerder van de politie vanwege privacyoverwegingen niet zeggen. “Hij had enorme haast.”

Heel vreemd vindt de woordvoerder de verwarring op deze locatie overigens niet. “Bij wijze van spreken lopen de wegen hier elke week anders, want er wordt nogal gebouwd. Ik kan me voorstellen dat je denkt: huh, de navigatie zegt dat ik hier rechtdoor moet, maar dat kan helemaal niet.”