Musea helpen Hermitage Amsterdam na breuk met Rusland

Beeldengroep Onder de zon van Stalins constitutie tijdens de persopening van de tentoonstelling Russische avant-garde. Beeld ANP

Vanwege de breuk is de expositie over Russische avant-garde voortijdig voorbij en gaan de collectiestukken op korte termijn terug naar Rusland, zo heeft een woordvoerder van het museum laten weten. Het Museum van de Geest, dat in hetzelfde pand is ondergebracht, blijft wel open.

Volgens de vereniging leidt de huidige sluiting van de tentoonstelling op korte termijn tot financiële problemen, omdat de Hermitage volledig op eigen inkomsten draait. ‘Voor het voortbestaan van het museum is het daarom van groot belang dat er snel nieuwe programmering komt zodat het museum weer bezoekers kan ontvangen. Het museum zoekt naar een passende oplossing daarvoor.’

Uitlenen van topstukken

Andere musea in Nederland willen helpen door bijvoorbeeld topstukken uit te lenen om een nieuwe tentoonstelling te vormen. ‘De Hermitage Amsterdam is al jaren een zeer gewaardeerd onderdeel van de museale sector en het culturele landschap van Nederland. We merken dat de solidariteit in de sector en de wil om samen te werken groot is,’ aldus de brancheorganisatie voor ruim 450 musea in Nederland.

Ook roept de Museumvereniging fondsen, sponsoren, particuliere donateurs en loterijen op om de Hermitage en de nieuwe initiatieven die nu ontwikkeld worden te ondersteunen. Eerder lieten belangrijke sponsors van het museum als de VriendenLoterij en ABN AMRO weten het museum te blijven steunen.