Mohammed Kudus: ‘Ik wil het seizoen nu ook afmaken bij Ajax’

Mohammed Kudus op 8 oktober 2022, tijdens de wedstrijd FC Volendam-Ajax in het Kras Stadion in Volendam. Beeld MAURICE VAN STEEN/ANP

In de maanden nadat hij tevergeefs een training oversloeg om een transfer naar Everton te forceren, vormde Mohammed Kudus met vier goals een lichtpunt in Ajax’ mislukte CL-campagne. Als valse spits omarmde het publiek de sierlijke linkspoot weer.

Ben je achteraf blij dat Ajax je niet liet gaan?

“Ehm, natuurlijk zijn dingen daarna veranderd. Vooral dat ik meer ben gaan spelen. Ik geloof dat als ik – en dat weten we nooit zeker – die kans had gekregen, dingen ook goed of beter konden gaan. Zo voelde ik het op dat moment ook. Ik wilde iets nieuws proberen. Dat is normaal in het voetbal. We willen allemaal spelen. En als je niet speelt, moet je verder kijken om dat wel te kunnen doen.”

Is je honger om een transfer te maken de voorbije maanden wel gestild?

“Niet per se gestild, want ik ben een speler die zichzelf graag uitdaagt. Dit is mijn derde seizoen hier. We gaan zien wat de toekomst brengt. Het belangrijkste is dat ik gewoon blijf presteren voor het team, en de rest zal later op natuurlijke wijze volgen.”

Zeg je daarmee dat een vertrek na het WK, in de winterstop alsnog kan plaatsvinden?

“Nee, dat denk ik niet. Dat denk ik niet...”

Je wil het seizoen nu bij Ajax afmaken?

“Ja, absoluut.”

Dat hij dat het liefst op de positie achter de spitsen doet, is inmiddels bekend. Kudus was valse spits tegen wil en dank, maar trof in die variant ook in de eredivisie vijf keer doel. Mede daardoor kreeg hij tegen PSV alsnog de kans om op zijn favoriete positie en met maatje Brian Brobbey een koppel te vormen. Een pijnlijke 1-2 nederlaag kon de Ghanees niet voorkomen.

Heb je je eraan geërgerd dat je maar geen kans kreeg als ‘nummer 10’?

“Niet ergeren, want aan het begin speelde ik helemaal niet. Dan begin ik liever als spits dan op de bank. Het heeft vooral met mijn persoonlijke ontwikkeling te maken. Het is meer dat ik denk dat ik het op mijn eigen positie nog beter kan doen dan als spits. Ergeren is het dus niet, want het team gaat boven iedereen. Ik wil dat we winnen.”

Heb je de trainer recent verteld dat jij de schaduwspits van het elftal wil zijn?

“Nee, hij weet er al langer van. Sinds zijn aanstelling al. Toen hebben we het erover gehad.”

Wat ook nieuw is voor Kudus, is dat hij na een knie-, enkel- en ribblessure voor het eerst ruim een half jaar fit is bij Ajax. Zat de Ghanees niet in de ziekenboeg, dan nam hij vooral plaats op de bank. Dat terwijl de achterban de flitsende Kudus na diens komst nog met een wauwgevoel leerde kennen.

Ben je niet ontzettend benieuwd waar je zonder blessures had gestaan nu?

“Het was een moeilijke tijd, maar ik was ergens ook tevreden. Tevreden? Ja, ik raakte niet geblesseerd doordat ik slecht at, sliep, rustte of voor mezelf zorgde. Het was door contact en dat maakte het ongelukkige blessures. Natuurlijk wil je spelen, maar zulke blessures kun je niet controleren. Ik had er alles aan gedaan om fit te blijven.”

Wat hield je op de been?

“Herstellen is de enige optie die je hebt. Een loopbaan gaat nu eenmaal met ups en downs. Ik moet altijd mezelf zijn als ik het nog verder wil schoppen.”

Je hebt niet gewanhoopt?

“Het vertraagde mijn ontwikkeling natuurlijk. Anders hadden er mooie dingen kunnen gebeuren. Maar dan nog is dat niet wat me het meest irriteert, want ik besef ook dat ik door deze blessures heb geleerd wie ik ben als persoon. Het is allemaal onderdeel van een pad. Ik ben een voetballer voor een tijd, maar mens voor een heel leven.”

Wat heb je over jezelf geleerd?

“Levenslessen. Als je niet speelt en buiten het veld staat, realiseer je je dat bepaalde mensen er altijd zijn voor je, ongeacht wat er gebeurt. Dan heb ik het over familie, echte vrienden. Als je het goed doet, kan iedereen aankloppen, berichten sturen en meejuichen. Als je eruit ligt, niet speelt en leeft zonder voetbal, merk je wie er echt áltijd zijn.”

Het WK nadert. Ga je daar met gemengde gevoelens heen nu jouw eigen vorm en die van het elftal geen gelijke tred hielden de voorbije maanden?

“We wilden meer excelleren dan we tot nu toe hebben gedaan. Ik had ook gehoopt dat mijn goals vaker een goed resultaat opleverden. Nu moeten we de lessen uit mindere resultaten meenemen om steeds sterker te worden en onze doelen te bereiken. Dat doe ik zelf ook. Daarom heb ik nog nauwelijks aan het WK gedacht. We hebben nog twee wedstrijden. Die moeten we winnen en pas daarna zal ik me vol op Ghana en mijn eerste WK storten.”