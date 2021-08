Mislukte roof van Monetschilderij uit Zaans Museum was ‘puur amateurisme’

‘Verrukkelijke boten’

Dat de impressionistische schilder Claude Monet in 1871 vier maanden in Zaandam doorbracht is lang een goedbewaard geheim geweest. Maar liefst 25 schilderijen maakte hij in zijn Zaanse maanden, waarvan er één sinds 2015 in het bezit is van het Zaans Museum: De Voorzaan en de Westerhem. Het schilderij was het doelwit waarop twee overvallers het zondagochtend hadden voorzien. Het werk is naar schatting 1,2 miljoen euro waard.

Monet was begeesterd over Zaandam met zijn pittoreske houten huisjes. In een brief schreef hij: ‘Er is genoeg te schilderen voor een heel leven. Huizen in alle kleuren, honderden molens, verrukkelijke boten.’ Afgezien van één portret van het meisje Guurtje, dat nu in het bezit is van Museum Kröller-Müller, schilderde hij allemaal stadsgezichten en landschappen: sluiswachtershuisjes, tuinhuizen aan de Zaan, molens in het Westzijderveld en bij het Oosterkattegat.

Volgens Jacob Reitsma, elf jaar geleden oprichter van de stichting Monet in Zaandam en in 2015 betrokken bij de aankoop, was Monet destijds nog maar net op tijd om het oude Zaandam te schilderen. “In 1871 stond de Zaan nog in verbinding met de open zee. Een jaar na Monets bezoek werd de Schellingwouderdam gebouwd en was het gedaan met de vissersvloot.”