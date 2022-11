Minister Conny Helder heet voortaan Conny Menser

Beeld Artur Krynicki

Een 4 voor Conny Helder

Inderdaad was de nontmoeting (tikfout is expres) tussen Conny Helder en de ‘hoogwaardigheidsbekleder’ van het thuisland op de tribune tijdens Qatar-Nederland, het opwindendste schouwspel van de namiddag. De emir zat een paar plekken verderop en sprak niet met de namens ons land afgevaardigde muis. De man naast haar, een soort staatssecretaris geloof ik, deed opvallend zijn best om een statement pro Palestijnen om zijn arm te gespen in een land waar geen politieke statements zijn toegestaan, behalve klaarblijkelijk wanneer ze om een Qatarese arm zitten, of onder een sjaaltje gespeld waarop ‘never mind’ staat. Intussen werd bekend dat de mensen die zich in de oorlog tegen de bezetter teweerstelden, geen verzetsheld meer moeten worden genoemd maar verzetsmens. Want ze waren heus niet hun hele leven een held. Wel waren ze heldhaftiger dan Conny Helder, die vanaf nu Conny Menser heet.