Minder treinen, meer overstappen: bereikbaarheid Amsterdam onder druk door problemen bij NS

‘Reistijd is een niet te onderschatten factor voor de beslissing die mensen nemen om ergens te gaan werken,’ stelt Bart Drenth, voorzitter van MKB Amsterdam. Beeld Jeffrey Groeneweg/ANP

Met de trein reizen is een kwestie van goede afspraken maken met jezelf. Zo kijkt Marike den Brok ertegenaan in elk geval. Ze woont in Oss en werkt bij een uitgeverij in Amsterdam. Deur tot deur anderhalf uur, maar hoe langer hoe meer is een reistijd van twee uur geen uitzondering meer. En soms zelfs nog veel langer. “Mijn werk is een eind van mijn huis, dat wist ik toen ik voor deze baan koos. Ik vond en vind: daar heb ik voor gekozen. De afspraak die ik daarbij met mezelf heb gemaakt is: ik ga me aan die lange reistijd dus gewoon niet ergeren.”

Maar de laatste maanden wordt het voor Den Brok steeds ingewikkelder zich aan die afspraak te houden. Neem de heenreis. Eerst treint ze van Oss naar Den Bosch. Voor corona ging het best goed, in de woorden van Den Brok: ‘steeds optimaler’. “De NS ging spoorboekloos rijden, er was in principe elke tien minuten een trein naar Amsterdam. Vervolgens kwam er een overstaptijd van tien minuten, maar tegenwoordig sta ik ’s morgens twintig minuten op een koud en winderig perron.”

Het is bekend inmiddels: de dienstregeling van de NS wordt uitgekleed. Het is een financieel probleem – een deel van de reizigers is na de lockdowns niet meer teruggekeerd in de trein – maar bovenal wordt de NS geteisterd door personeelstekorten. Ter illustratie: het spoorbedrijf had in augustus 500 vacatures voor conducteurs openstaan.

In de zomer werden er al treinen geschrapt, maar met ingang van deze week is het allemaal nog een forse slag ingrijpender geworden (zie kader onderaan). En het einde is nog niet in zicht: vanaf 11 december, als de officiële nieuwe dienstregeling ingaat, wordt gekeken hoeveel meer treinen er moeten worden geschrapt. Een lagere frequentie, kortere treinen, ingewikkeldere overstappen: het is de nieuwe realiteit op het spoor. Met een aanzienlijk grotere krans op uitval en vertraging voor de reizigers. Het werd voorspeld in augustus en de verwachting is de afgelopen maanden meer dan uitgekomen.

Dan toch maar de auto

Sjors Terpstra uit Egmond aan den Hoef kan met het openbaar vervoer, op papier, in iets meer dan anderhalf uur op kantoor in Amsterdam-Nieuw-West zijn. “Ik heb vorig jaar mede om die reden een auto gekocht. Als ik ’s morgens zie dat er onregelmatigheden zijn in het treinverkeer, stap ik gewoon in de auto. Ook niet ideaal, ik pak overal stukjes file mee onderweg. En het is natuurlijk vervuilender. Maar het is al met al een stuk beter te plannen, zowel qua werk als privé, dan met de trein tegenwoordig. Ik heb twee kinderen, een pittige baan: ik kan al die ov-frustraties er eigenlijk gewoon niet bij hebben. De auto is voor mij dan de minste van twee kwaden.”

Of Laura van der Bijl, die in Sassenheim woont en in de oostelijke binnenstad werkt als infographicsredacteur. “Een uur en een kwartier is al best veel, maar de laatste tijd ben ik regelmatig meer dan twee uur onderweg. Ik ben nu noodgedwongen maar één dag per week in Amsterdam, de andere dagen werk ik vanuit huis. Het is gewoon niet meer te doen, ik moet op tijd de kinderen ophalen van de opvang. Er hoeft maar iets fout te gaan en het gaat gelijk enorm fout. Dan kan je verder met bussen, als je geluk hebt. Mijn man heeft me al vaak moeten oppikken met de auto als ik was gestrand op Schiphol of Hoofddorp. Ik ben al mijn vertrouwen kwijt in de NS.”

Welke forens je ook spreekt over de reis van en naar Amsterdam: de verhalen gaan over de trein, maar de auto komt er uiteindelijk altijd in voor. Het aantal zakelijke autokilometers is ondertussen alweer 3 procent hoger dan voor corona. Mensen raken horendol van het toenemende ongemak dat bij reizen per trein hoort. De auto is ook niet ideaal, zegt Den Brok bijvoorbeeld, maar soms kun je je de onzekerheid van het spoor gewoon niet veroorloven. “Afgelopen week moest ik een presentatie houden, dan kan ik er gewoon niet op gokken dat het met de trein wel goed komt.”

Ov-bereikbaarheid dramatisch

Volgens Jeroen Bastiaanssen van het Planbureau voor de Leefomgeving raken de ov-perikelen inmiddels allang niet meer alleen de mensen met een laag inkomen, de zogenoemde vervoersarmoede. “Ook middeninkomens krijgen er nu last van. Uit recent onderzoek van ons blijkt dat mensen die zich moeten verlaten op het openbaar vervoer aanzienlijk minder bereikbaarheid voorhanden hebben, vooral wanneer zij wonen in landelijk gebied, in de stadsranden of in suburbane kernen. Daar komt bij dat de reiskosten in dit land, zeker voor ov, zeer hoog zijn.”

Door stijgende huren en huizenprijzen wordt een woning in Amsterdam voor veel mensen praktisch onbetaalbaar: zij verhuizen vaak steeds verder van de stad – in de veronderstelling dat ze binnen afzienbare tijd op hun werk kunnen zijn. De ov-problemen hebben dus bijna een-op-een effect op steden als Amsterdam.

Volgens Bastiaanssen neemt bovendien de ov-bereikbaarheid af in daluren, vooral buiten de stadscentra. “Onze bereikbaarheidsanalyses suggereren daarmee dat files op snelwegen in de Randstad niet de kern vormen van het probleem, maar eerder de beperkte bereikbaarheid per ov en fiets in onder meer die stadsranden en suburbane kernen.”

Niet alle ov-reizigers hebben een auto achter de hand, zegt Bart Drenth, voorzitter van MKB Amsterdam en ook voorzitter van de Reizigers Advies Raad van de Vervoerregio Amsterdam. “Sommige mensen hebben gewoonweg geen vervoersalternatief. Niet iedereen kan vanuit huis werken. Even afgezien van het feit dat vergaderen en bijeenkomen via het beeldscherm sowieso verre van ideaal is: dan gaat er van alles verloren.”

“Wij horen dat van veel van onze leden: de zoektocht naar personeel wordt alleen maar moeilijker als je als ondernemer in de stad nauwelijks bereikbaar bent. Reistijd is een niet te onderschatten factor voor de beslissing die mensen nemen om ergens te gaan werken.”

‘Kabinet laat het gebeuren’

Drenth ergert zich groen en geel. Hij kan nog wel begrip opbrengen voor de kortetermijnproblemen die het personeelsgebrek met zich meebrengt, maar volgens hem is het onbegrijpelijk dat het kabinet het ov-netwerk laat verschralen waar het bijstaat. “Voor corona ging het nog best goed, maar nu wordt alles op zijn beloop gelaten. Er is en komt geen geld om het ov-aanbod weer terug te krijgen op het niveau van voor de lockdowns.”

“Het gevolg: het ov heeft reigers niets te bieden, de ov-bedrijven staan met lege handen om de reizigers te verlokken weer terug te gaan naar trein, bus en metro. Het openbaar vervoer kachelt achteruit, Nederland staat in vergelijking met andere landen op achterstand.”

En dat terwijl een ov-netwerk van enorm belang kan zijn in deze tijden, zegt Drenth. “We gaan boeren uitkopen, nemen allerlei maatregelen in de stikstofcrisis, terwijl je met goed openbaar vervoer enorme stappen kunt maken. Het kabinet laat dat liggen, ik vind dat ronduit stupide beleid.”

Spoornet uitgekleed Sinds deze week zijn er opnieuw treinen structureel geschrapt. Volgens de NS is dit een stap naar de nieuwe dienstregeling die zal ingaan op 11 december. Doordat er minder en kortere treinen worden ingezet, krijgt het NS-personeel ademruimte om in tijdens van ernstige personeelstekorten het werk goed te kunnen blijven doen. Het uitkleden van het spoornet betekent niet dat er niet alsnog treinen kunnen uitvallen, stelt de NS. Bovendien moet er vaker worden overgestapt. Het betekent dat er op werkdagen onder meer minder Intercity’s rijden tussen Den Haag Centraal en Amsterdam CS (in de daluren en vrijdag de gehele dag) en dat er minder stoptreinen zullen rijden tussen Hoofddorp en Hoorn. Volgens staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur) zal de NS volgend jaar de dienstregeling met 13 procent afschalen. Heijnen schreef vorige week aan de Tweede Kamer dat de NS probeert aansluitingen te handhaven. ‘Ondanks de inspanning kan extra reistijd of wachttijd niet geheel voorkomen worden.’

