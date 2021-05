Minder auto’s, veiliger voor fietsers: gemeente wil Geldersekade aanpakken

De Geldersekade wordt vernieuwd. Beeld Hollandse Hoogte / Berlinda van Dam

Volgens het stadsbestuur is dat hard nodig: de fietsroute is al druk, maar wordt nog drukker omdat er veel wordt gebouwd in Noord. De Geldersekade, en in het verlengde daarvan de Nieuwmarkt, de Sint Antonie Breestraat en de Jodenbreestraat, gelden als de belangrijkste route voor veel mensen die van en naar de ponten moeten.

Belangrijkste verandering is dus op de Geldersekade, waar nu nog een breed fietspad voor beide richtingen ligt. Dat wordt anders: auto en fiets delen, als het aan het stadsbestuur ligt, straks de rijbaan richting de Prins Hendrikkade, zoals in een fietsstraat.

Minder auto’s

Hier komt ook een fietsstrook in tegengestelde richting. Volgens de makers van het voorlopige ontwerp ontstaat zo ‘een logische, veilige en rechte fietsroute met minder conflicten tussen de verschillende verkeersdeelnemers’. Aan het water komt een voetpad en tussen de bomen zijn fietsrekken gepland. Aan de kant van de huizen komt laad- en losruimte en een ruim voetpad.

Het is de bedoeling dat er minder autoverkeer komt over de Geldersekade, doordat automobilisten ter hoogte van de Prins Hendrikkade niet langer rechtdoor mogen, maar verplicht rechtsaf moeten slaan. Door het verwijderen van betaalde parkeerplaatsen wordt naar verwachting ook het aantal auto’s dat een parkeerplek zoekt kleiner.

Opvallend is bovendien het verdwijnen van de fietsparkeerplekken in de Jodenbreestraat, tegenover de grote Albert Heijn aldaar. Die parkeerplekken zullen onder meer terugkomen achter de Mozes en Aäronkerk.