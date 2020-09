Mild, maar het kan altijd progressiever: Amsterdamse reacties op Miljoenennota

De coronacrisis heeft het provinciekabinet en de ‘kneiterlinkse’ Amsterdamse coalitie dichter bij elkaar gebracht. De reacties op de Miljoenennota zijn opvallend mild. ‘Ik mopper graag op het kabinet, maar deze benadering klopt.’

Ook dit jaar staat het voorwoord van de Miljoenennota 2021 vol met ronkende termen als ‘werkgelegenheid’, ‘welvaart’ en ‘investeren’. Nieuw dit jaar is de term ‘welzijn’ in de inleiding van minister Wopke Hoekstra (Financiën). Méér welzijn zelfs, als expliciet doel voor de korte én de lange termijn, waar het in het verleden meestal om koopkracht en dus de centjes ging. Het is dit soort veranderingen, in onmiskenbaar progressief jargon, waar de hoofdstad naar smacht.

Het rijk houdt het niet bij woorden. Huurders met een laag inkomen en een hoge huur, krijgen een verlaging in het vooruitzicht gesteld. Er komt een tweede bonus á 500 euro voor het zorgpersoneel, er is 32 miljoen uitgetrokken voor de aanpak van het lerarentekort in de vier grote steden en de arbeidskorting gaat omhoog, waardoor werkende Nederlanders meer overhouden. Het tarief in de eerste belastingschijf gaat omlaag. Ook is er jaarlijks 35 miljoen euro extra voor de overheveling van de inburgering naar de gemeenten in 2021 en er gaat meer geld naar Jeugdzorg.

Verder blijft er bereidwilligheid bij het kabinet om ruimhartig te compenseren voor de coronacrisis, naast de hulppakketten die al zijn aangekondigd. Ov-bedrijven mogen ook volgend jaar rekenen op 740 miljoen euro, vanwege het lagere aantal reizigers door het vele thuiswerken. Zonder deze steun was de GVB gegarandeerd kopje onder gegaan.

Geen gemopper

Goed nieuws voor de stad, maar niet altijd voor de Amsterdammers. Zzp’ers, bijna 20 procent van de lokale beroepsbevolking, gaan er flink op achteruit omdat Hoekstra hun ondernemersaftrek inperkt. Ook het douceurtje voor starters op de woningmarkt, het afschaffen van de overdrachtsbelasting, zal grotendeels aan huizenzoekers in deze stad voorbij gaan, omdat ‘starten’ op de Amsterdamse woningmarkt voor de meeste mensen niet meer is weggelegd. Nog even los van het prijsopdrijvende effect; die 2 procent minder overdrachtsbelasting zullen makelaars direct bij de verkoopwaarde optellen.

Wethouder Rutger Groot Wassink van Sociale Zaken, normaal gesproken niet te beroerd om het rechtse kabinet de maat te nemen, reageert opvallend mild. “Ik mopper graag op het kabinet, maar deze benadering is goed,” zegt hij. “Vooral het voornemen om te investeren in behoud van banen en omscholing van werklozen, vind ik heel belangrijk.” Wel had het kabinet wat hem betreft meer nadruk mogen leggen op solidariteit, bijvoorbeeld tussen de generaties. Het kan altijd progressiever.

Wethouder Laurens Ivens (Wonen) is tevreden met de verlaging van de lasten voor woningcorporaties, zodat die meer overhouden voor nieuwbouw. Ook de plannen voor de bouw van extra woningen, vooral voor middeninkomens, hebben zijn instemming. Maar hij kan in de Miljoenennota geen medicijn vinden die de oververhitte Amsterdamse woningmarkt verkoeling biedt. “Dit kabinet erkent de problemen in Amsterdam, maar daden ontbreken.”

Keynesiaanse werkwijze

Ondanks deze milde kritiek is de taal vanuit de Stopera minder oorlogszuchtig dan voorgaande jaren. In tijden van crisis is het vergroten van tegenstellingen even minder belangrijk. Bovendien heeft het kabinet geleerd van de vorige crisis, toen te forse bezuinigingen het economisch herstel hebben gehinderd. Daardoor gaat het nu bijna Keynesiaans te werk en dat zien progressieve partijen graag.

Of Amsterdam en het kabinet elkaar door corona echt in de armen sluiten, moet over een paar maanden blijken als duidelijk wordt waar de eerste miljarden uit het nieuwe Nationaal Groeifonds terecht gaan komen. Wethouder Sharon Dijksma (Infrastructuur) heeft met het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp, en het afmaken van de metroringlijn, een interessant bestedingsvoorstel gedaan. Lekker concreet ook, zo vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart. Dat zou de nieuwe eensgezindheid tussen Den Haag en de hoofdstad pas echt bezegelen.

KADER:

Belangrijk voor Amsterdam(mers):

-150 miljoen p/j voor aanpak ondermijnende criminaliteit

32 miljoen p/j lerarentekort

Bonus 500 euro zorgpersoneel

Extra geld daklozenaanpak

Afbouwen aftrek zzp’ers

Starters betalen geen overdrachtsbelasting

Huurverlaging lage inkomens met hoge huur

Extra geld naar ov

Belastingvoordeel werkenden