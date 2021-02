Middelbare scholen weer open: zo moet dat er (ongeveer) uitzien

Een klas van het Metis Montessori Lyceum voor de kerstvakantie. Beeld Dingena Mol

Om het voortgezet onderwijs op 1,5 meter rond te krijgen, pleitte de VO-raad vorige week al voor de optie gebruik te maken van externe zalen, zoals theaters, bioscopen of hotels. En schooldirecteur Maryse Knook had het haar leerlingen van de Open Schoolgemeenschap Bijlmer (OSB) ook echt gegund: een wiskundeles in de Ziggodome, of een aardrijkskundetoets op de grasmat van de Johan Cruijff ArenA.

Een mooi plan, zeggen schoolleiders, maar nu puntje bij paaltje komt, lijkt het niet haalbaar. Zo was Jurrien Overvoorde, directeur van het Over-Y College in Noord, de afgelopen dagen in gesprek met een hotel over de mogelijkheid om daar tijdelijk les te geven. “In praktijk krijg je dan twee leslocaties op 5 kilometer van elkaar gelegen. De docenten moeten dan heen en weer, maar daar is geen tijd voor. Het is organisatorisch gewoon niet rond te krijgen.”

Om dezelfde reden zit de Ziggo Dome er voor de leerlingen van de OSB helaas ook niet in, zegt Maryse Knook. Wel wordt er op school in Zuidoost straks ook les gegeven in de gymzaal, kantine en theaterzaal.

Past niet

Het grote struikelblok bij het heropenen van de middelbare scholen is de afstandsmaatregel. Sinds half januari moeten middelbare scholieren onderling 1,5 meter afstand houden op school. Officieel dan, want in praktijk komt daar niet altijd iets van terecht. “Zodra leerlingen uit de les komen, zitten ze boven op elkaar,” zegt Knook. “Dan is 1,5 centimeter al te veel gevraagd.”

Tot nu toe kwamen op middelbare scholen alleen de eindexamenklassen en kwetsbare kinderen naar school. Die relatief kleine groep kon meestal wel worden verdeeld over de school. Knook: “Maar álle leerlingen op 1,5 meter naar school, dat past gewoon niet in onze lokalen. Daarom gaan we waarschijnlijk afwisselen, zodat de kinderen in ieder geval om de dag naar school kunnen komen. En dan nog kunnen we de 1,5 meter niet garanderen, dus daar gaan we flexibel mee om.”

Ook Metis Montessori-directeur Hüseyin Asma is duidelijk: “De 1,5-metermaatregel voor middelbare scholieren is op papier mooi bedacht, maar in werkelijkheid een utopie.” Daarom komen op het Metis vanaf volgende week voorlopig eerst de onderbouwklassen naar school, in halve klassen. Asma: “De bovenbouwers bouwen we daarna op, die mogen bijvoorbeeld voor hun toetsweek komen.”

Plan b, c en d

Ook het Over-Y College gaat waarschijnlijk werken met een soort hybride rooster, zegt directeur Jurrien Overvoorde. “We zijn het nog aan het uitwerken, maar we zullen uitkomen op een combinatie van fysiek en digitaal onderwijs. Je zou een klas dan in tweeën kunnen delen: de ene helft maandag op school les, de andere helft online. En dan dinsdag wisselen.”

Zo schaven de schoolleiders in afwachting van de persconferentie dinsdag aan hun plannen. “We zullen zien hoe het in de praktijk uitpakt, want we hebben nu nog geen duidelijke richtlijn gekregen, maar moeten wel al over een paar dagen open.” zegt Asma. “Daarom werken we allerlei alternatieve scenario’s uit. Als schoolleider moet je nu altijd een plan b, c en d hebben.”