Middelbare scholen weer open vanaf 2 maart, kappers mogelijk ook, avondklok wel verlengd

Het formele besluit wordt pas dinsdagochtend door het kabinet genomen, waarna die avond weer een persconferentie wordt gehouden door premier Rutte en minister De Jonge (Volksgezondheid). Het huidige pakket aan maatregelen loopt af op 2 maart. Vast staat dat het leeuwendeel van de huidige regels zal worden verlengd. Dat geldt ook voor de avondklok.

Het kabinet wil op die manier ‘ruimte scheppen’ om versoepelingen voor jongeren mogelijk te maken, zo bevestigen bronnen rond het kabinet. Middelbare scholen gaan weer open en heel misschien gaat dat ook gelden voor het middelbaar beroepsonderwijs (MBO). Hoe de lessen er voor middelbare scholieren precies uit gaan zien, staat nog niet vast. Mogelijk worden klassen opgedeeld, zodat steeds maar de helft naar school kan. Maar dat is nog onderwerp van overleg.

Kappers

Verder neemt het kabinet dinsdag ook een besluit over de contactberoepen, zoals de kappers. Het kabinet denkt erover hen weer toe te staan aan het werk te gaan. Als dat gebeurt, zal dat wel onder de uitdrukkelijke voorwaarde zijn dat iedereen zich streng aan de coronamaatregelen houdt, zoals niet met te veel mensen in een ruimte en het dragen van mondmaskers. Ook zal de eventuele versoepeling snel weer worden teruggedraaid als het aantal besmettingen weer verder oploopt.

Het aantal besmettingen loopt al een paar dagen weer licht op. Gisteren meldde het RIVM 4720 nieuwe positieve coronatesten. Dat zijn er meer dan het gemiddelde van de afgelopen week, dat op 3935 lag. Het kabinet vindt het daarom niet verantwoord veel regels te versoepelen. Wel wil het gehoor geven aan de roep om in elk geval voor jongeren iets te doen. Leerachterstanden lopen op en veel kinderen klagen over depressieve klachten.

Hoewel het kabinet had gezegd dat de avondklok de eerste maatregel zou zijn die weer geschrapt zou worden, kiest het nu toch voor het onderwijs. Door de scholen weer te openen zal het aantal besmettingen onherroepelijk verder oplopen, hebben de deskundigen van het OMT al becijferd. Maar door de avondklok nog even in stand te houden, hoopt het kabinet dat dat aantal toch binnen de perken blijft.