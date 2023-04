Met zo veel politie op straat neemt niemand op de Wallen om één uur ’s nachts risico: ‘Sorry mate, we’re closed’

Een blow- en alcoholverbod, kleinere terrassen, een mislukte reclamecampagne: met de moed der wanhoop probeert Amsterdam de drukte op de Wallen te beteugelen. In het weekend moeten vervroegde sluitingstijden voor horeca en sekswerkers de overlast terugdringen. ‘The Bulldog is die kant op, stelletje sufkutten.’

Klokslag middernacht, Oudekerksplein. Hier en daar zwalken groepjes mannen over straat, maar om nu te zeggen dat je over de hoofden kunt lopen: nee. Op één na staan de peeskamers bij de Oudezijds Voorburgwal leeg. De last woman standing tikt met haar ringvinger op het raam en zegt: “I love you, darling.” Een jongen met schorre stem en een accent dat de Achterhoek doet vermoeden – de clichés liggen hier voor het oprapen – wijst zijn vrienden de weg. “The Bulldog is die kant op, stelletje sufkutten.”

Protest tegen nieuwe regime

Op de ruit van het Prostitutie Informatie Centrum, naast Praathuys In De Ouwehoer, wordt met grote letters geprotesteerd tegen het nieuwe regime: ‘No earlier closing times’. De sekswerkers zijn fel gekant tegen de nieuwe maatregel, die ze drie uur omzet scheelt. Voortaan moeten de ramen om drie uur ’s nachts in plaats van om zes uur dicht. De horeca moet om twee in plaats van om vier uur de deuren sluiten, en vanaf één uur mag niemand meer naar binnen. Met de ondernemers uit het Wallengebied hebben de sekswerkers een kort geding tegen de gemeente aangespannen.

“Dat moeten we afwachten,” zegt een van de ‘hosts’ die hier namens de ondernemers een oogje in het zeil houden. “Maar voorlopig is het wel wat rustiger geworden. Na half drie is het wel gebeurd.” Hij wil niet met z’n naam in de krant, zoals de meeste mensen in deze contreien liever anoniem door het leven gaan.

De hosts – elders surveilleren in rode jacks gehulde collega’s van de gemeente – zijn deze zaterdagavond niet de enige handhavers op de Wallen. De politie is nadrukkelijk aanwezig. Busjes en motoren rijden onafgebroken door de smalle straten, en de inzet van agenten te voet of op de fiets is ongekend.

Lange colonne toeristen

De Oudezijds Achterburgwal en omliggende straten bieden het vertrouwde beeld. In een lange colonne slenteren de toeristen, kauwend op een wafel of een patatje oorlog, langs de ramen, waarop keurig de nieuwe sluitingstijd staat vermeld: ‘closing time 3.00.’

Hele gezinnen vergapen zich, laverend tussen de vrijgezellenfeestjes, aan de schaars geklede sekswerkers. Veel klanten hebben die niet: het motto is ‘kijken, kijken, niet kopen’. Maar omdat het miezert is de sfeer minder uitgelaten dan anders. Alleen voor de liveshows in tenten als Casa Rosso staan lange rijen.

Op de Majoor Bosshardtbrug kijkt een politieagent hoofdschuddend toe, terwijl een meter achter hem een stel Engelsen een fles sterke drank onder hun jas verbergt. Hij heeft met zijn collega’s net de dranghekken weggehaald die bij wijze van crowdcontrol worden ingezet om de bezoekersstromen in goede banen te leiden. “Soms staat het hier zo vol dat het gevaarlijk wordt en we de mensen letterlijk weg moeten duwen.”

Thuis vanwege ramadan

Hij erkent dat het ‘iets’ rustiger is dan voorheen, maar dat komt volgens hem ook doordat veel Marokkaanse straatdealers vanwege de ramadan thuisblijven. Wat hem betreft wordt de prostitutie hier helemaal uitgebannen. “Het is zulk plat toerisme; ik vind het triest.” Gewoonlijk werkt hij in Osdorp, maar nu worden agenten uit de hele stad ingezet. “We dichten de gaten, maar voor hoelang? Ik moest een jonge collega uitleggen wat een peeskamertje is. Maar de echte hoerenlopers komen hier helemaal niet: die gaan naar De Pijp.”

Op de Nieuwmarkt zijn de terrassen goed bezet, maar het plein ligt dan ook net buiten de aangewezen zone, grofweg het gebied tussen de Warmoesstraat, Nieuwe Brugsteeg, Nieuwmarkt en Damstraat/Oude Hoogstraat. “Als m’n deur aan die kant had gezeten, in de Bloedstraat, was ik ook de lul geweest,” zegt René, uitbater van Gewaeght Café. Toch is hij niet blij. “Tussen 1 en 2 blijft iedereen binnen in de kroeg, anders kom je er niet meer in. En na tweeën is iedereen lam en hoeven we ze niet. We kopen er niets voor.”

Leidseplein en Rembrandtplein

Terug naar de Oudezijds. Als de klok één slaat, houdt de dienstdoende beveiliger van de Red Light Bar iedereen die naar binnen wil, resoluut tegen. “Sorry mate, we’re closed.” En dat geldt ook voor de andere cafés. Met zoveel politie op straat wil niemand risico lopen. Sterker: nog voor twee uur staan in de meeste zaken de stoelen al op tafel. De Wallen lopen nu snel leeg. De toeristen checken op hun telefoon waar ze zich nog wel kunnen laten vollopen. Veel agenten vertrekken naar het Leidseplein en Rembrandtplein.

De vraag is natuurlijk wel wat voor invloed het koude, natte weer op de bezoekersaantallen heeft. Hoe druk wordt het als de zomer aanbreekt? En hoe lang houdt de politie deze massale inzet vol?

Buiten het gebied lachen ze erom

In de Warmoesstraat, net buiten het gebied, lachen ze erom. Sommige kroegen hebben vergunning om tot vijf uur open te blijven. “Volgens mij heeft nog niet iedereen dat door,” zegt de beveiliger van Stone’s Café. Hij weigert een paar dronken Duitsers de toegang. “We willen niet te veel geile mannetjes in huis.”

Binnen gaat het dak eraf. Buiten vormen zich lange rijen voor Mama Pancake. Daar is geen TikTok voor nodig.

Bewoners: ‘Dit is nog maar het begin’ De Wallenbewoners die zich verenigd hebben in het actiecomité Stop de Gekte zijn blij met de vervroegde sluitingstijden. “We zien dat het werkt,” zegt Els Iping. “De sfeer is minder grimmig dan eerst, maar het blijft toch heel druk. Wat ons betreft is dit nog maar het begin. Pas als het seks- en drugstoerisme de nek om wordt gedraaid, worden de Wallen weer van de bewoners. Die blijven nu ’s avonds noodgedwongen binnen.” Iping heeft weinig begrip voor de onvrede onder de horecaondernemers en sekswerkers. “Al die huilverhalen: ze hebben het aan zichzelf te danken. Als ze hun verantwoordelijkheid hadden genomen, was dit allemaal niet nodig geweest.”

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: