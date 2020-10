Met Promes op 10 mist Ajax voetballend vermogen

Beeld BSR Agency

De rol van Quincy Promes als nummer 10 is het heroverwegen waard. In topwedstrijden krijgt hij op die plek misschien de ruimte die nodig is, maar tegen teams die zich ingraven heeft Ajax op die centrale plek meer voetballend vermogen nodig.

Wat zijn de alternatieven?

Noa Lang en Jurgen Ekkelenkamp kunnen op die positie spelen. Lang is van die twee meer de aanvaller, Ekkelenkamp de combinatiespeler. Maar beiden zijn in de kleine ruimte handiger dan Promes.

Maar Promes is de productiefste Ajacied, waar moet hij dan spelen?

Op de linkerflank. Al houdt Ten Hag daar vooralsnog vast aan Dusan Tadic. De Serviër voelt zich daar ook het prettigst. “Maar Tadic speelt waar het team hem het hardst nodig heeft,” zei Ten Hag afgelopen week. En misschien is dat wel in de spits.

Want Zakaria Labyad functioneert daar niet?

Dat is heel lastig te beoordelen. Hij werd al in twee wedstrijden heel vroeg naar de kant gehaald omdat Ajax een rode kaart kreeg. En tegen FC Groningen kwam Ajax te weinig voorin. Ryan Gravenberch, Edson Álvarez en Promes konden de sleutel op het middenveld niet vinden. Tel daarbij op dat de Braziliaan Antony ook zijn dag niet had, en de nederlaag is verklaard.

Want Ajax creëerde geen kans?

In de eerste helft kreeg de ploeg wel een berg corners, maar die leverden niets op. Het duel dat vorig seizoen zo tumultueus verliep, ontbrandde zondagmiddag niet. Dat het stadion helemaal leeg was, zal ongetwijfeld een rol hebben gespeeld. Het was een emotieloze bijeenkomst in de groene kathedraal. Met twee centrumspitsen, Klaas-Jan Huntelaar en Lassina Traoré, had Ajax wat meer stootkracht. Tadic en Huntelaar raakten in de slotfase de lat. Maar het was too little too late.

Lees hier het liveverslag van de wedstrijd terug.