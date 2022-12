Met een bijna orgastische glimlach kwam Joris Linssen uit een boeddhistische ‘stembevrijding’

Boeddha in de polder. Beeld KRO / NCRV

Joris Linssen trapt aan het begin van elke aflevering eerst maar eens een tuinkabouter om. Weg ermee! “Nederland en spiritualiteit gaan steeds vaker hand in hand,” zo verklaart hij zijn nieuwe programma Boeddha in de polder. In veel tuintjes heeft het Boeddhabeeld de plaats ingenomen van de tuinkabouter.

Het is deze week het onderwerp van een serie op NPO 2 over ‘spirituele zoektochten van mensen die een persoonlijke crisis hebben weten om te buigen tot een waardevolle levensles’. Het zijn fascinerende portretjes en dat komt vooral door Linssen zelf die zich volledig overgeeft aan de kennismaking. Met een bijna orgastische glimlach komt hij uit een cursus ‘stembevrijding’, gegeven door een oud-deelnemer aan The Voice of Holland.

Een oud-militair die blootsvoets de Mount Everest beklom leert mannen omgaan met gevoelens. Hij bezorgt Linssen gelukzalige ogenblikken na een ‘ademsessie’. De als man geboren vicepremier van België vertelt dat het boeddhisme op haar pad is gekomen tijdens haar transitie tot vrouw. Ze kan beter omgaan met stress, haat en kritiek dankzij korte momentjes van meditatie. “Je kunt het overal doen.”

Het is wel even wennen dat een zo vertrouwd KRO-NCRV-gezicht zich overgeeft aan het boeddhisme. Toen de overheid de geldkraan dichtdraaide voor kleine religieuze omroepen als Ikon, Nederlandse Moslim Omroep en de hindoeïstische OHM ging de Boeddhistische Omroep Stichting in 2016 op in KRO-NCRV, van zichzelf al een samenwerking van katholieken en protestanten.

Die maakt nu dus programma’s over boeddhisme onder de naam ‘boeddhistische blik’ waardoor het ook nog klinkt alsof Linssen voor eventjes een boeddhistische bril opzet. De boodschap die ervan uitgaat is dat alle levensbeschouwingen in elkaar overlopen en inwisselbaar zijn. Misschien is dat ook zo, alle tuinkabouters zijn Lips even lief, maar waarom hebben we die oude, vertrouwde omroepen dan nog?

