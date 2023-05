Met de GVB-handhaver mee in de tram: ‘Als je gaat terugschreeuwen, weet je zeker dat het misgaat’

‘Je moet een rustig karakter hebben, anders moet je dit werk niet doen,’ zegt GVB-handhaver Bilal. Beeld Dingena Mol

Een beetje zuur is het wel, zegt de vrouw tegen haar echtgenoot, voor wie zij net een pinbetaling heeft afgerond; een boete, plus een kaartje voor het vervolgen van de reis. De schade? Opgeteld 53,40 euro. Hij: “Ja, dit is echt jammer van het geld.” Zij: “Dat ga jij mij wel terugbetalen.”

Ze zaten achter in lijn 13 toen de handhavers van het GVB zes man sterk instapten op halte Jan Voermanstraat bij het OLVG West. Voor wie in de toekomst aan kansberekening wil doen: pal naast deze tramhalte ligt de uitvalsbasis van de boa’s van het vervoerbedrijf – dit zou wel eens een halte kunnen zijn waar het risico op gepakt worden voor zwartrijden onvoordelig groot is.

De man van het tweetal had dus niet betaald. Als handhaver Nicolette vraagt wat de reden is, volgt een vaag verhaal over dat hij zijn ov-chipkaart wel langs de scanner had gehaald. Maar Nicolette, niet voor niets met twaalf dienstjaren achter haar naam, ziet aan de reishistorie op de kaart dat hij een negatief saldo heeft. Vriendelijk doch onverbiddelijk: “U zult moeten betalen.” Later zegt zij: “We rekenen bij voorkeur onmiddellijk af, pinnen is binnen.”

700.000 controles

De man is niet de enige die, opzettelijk of niet, probeert zonder betalen gebruik te maken van het openbaar vervoer in de stad. Het aantal zwartrijders neemt toe: uit 700.000 controles door het GVB blijkt dat het aandeel mensen dat niet betaalt fors groeit. Volgens het GVB lijkt niet betalen de norm te zijn geworden.

Het is een doorsnee ochtend in het Amsterdamse openbaar vervoer voor de handhavers van het vervoerbedrijf. Een aantal ritten met lijn 13, heen en weer, en nog een keer. Halverwege de ochtend gevolgd door een eind met de 3 richting Oost. Het is niet druk in de trams, maar het loopt lekker door. Typisch zo’n niets-aan-de-handochtend.

En toch worden er, ondanks de aanwezigheid van een conducteur op de lijnen, met een zekere regelmaat bonnen uitgeschreven voor mensen die om allerlei redenen niet hebben betaald voor hun ritje door de stad.

Behalve het stel in de 13, viel vooral de – zo bleek later enigszins verwarde – man op die op de De Clercqstraat met een schok wakker werd toen hem, nadat de deuren van de tram waren gesloten, werd gewekt door een van de leerling-medewerkers van het handhavingsploegje. “Ik zag de schrik in zijn ogen,” zegt zij. “Hij probeerde gelijk weg te lopen, dus toen heb ik aan mijn collega’s aangegeven dat zijn vervoersbewijs gecontroleerd moest worden.”

Don’t touch, don’t touch!

Het levert een boel gedoe op. De man begint luidkeels duidelijk te maken dat de handhavers hem met rust moeten laten en dat hij geen geld en geen identiteitsbewijs bij zich heeft. “Don’t touch! Don’t touch!” roept hij als de handhavers hem de weg versperren. Nicolette, na afloop: “Deze meneer was vooral aan het zenden.”

De situatie wordt onplezierig en medereizigers staan een voor een op en gaan een stukje uit de buurt zitten. Zakaria en Bilal melden zich om de situatie te sussen en de man ervan te overtuigen dat het verstandiger is om mee te werken omdat de politie er anders bijgehaald kan worden.

Dat sussen lukt uiteindelijk enigszins: de man blijkt een kopie van zijn paspoort op een officieel politiedocument te bezitten en kan na lang discussiëren dus een bekeuring krijgen. Vloekend en tierend stapt hij vervolgens uit.

Niet terugschreeuwen

Het gaat soms zo, zegt Zakaria, die niet onder de indruk is van de scène die de man schopte. “Je moet rustig blijven, gewoon uitleggen dat hij nu eenmaal, net als de andere mensen, een vervoersbewijs moet hebben. Als je gaat lopen terugschreeuwen, weet je zeker dat het misgaat en je uiteindelijk gewoon geen leuke dag hebt.” Bilal: “Je moet een rustig karakter hebben, anders moet je dit werk niet doen.”

De handhavers hebben dag in, dag uit te maken met mensen die gebruikmaken van bussen, trams en metro’s en ze zien dat er de laatste jaren door een klein groepje reizigers nogal anders wordt gedacht over al dan niet betalen in het ov.

Dat is dan niet per se met kwade wil. Studenten bijvoorbeeld, zegt Nicolette. “Die reizen gratis en denken dat inchecken daarom onzin is. Anderen zeggen: het kon wel even. Dat noem ik laksheid.” Zakaria: “Mensen denken: het is maar één haltetje. Dat is niet zwart- maar grijsrijden, zeggen ze dan. Maar grijsrijden bestaat niet, het is uiteindelijk gewoon niet betalen.”

Trams zonder conducteur

Uit de cijfers van het GVB bleek vrijdag dat het percentage betrapte niet-betalers het afgelopen jaar het hoogst is in trams zonder conducteur: 4,5 procent. Ook de metro lijkt geliefd onder zwartrijders met 2,2 procent niet-betalende reizigers. De percentages voor de tram (met conducteur) en bus zijn respectievelijk 1,1 en 0,8 procent. Uit een overzicht van de laatste vier jaar blijkt dat in 2019 en 2020 het aandeel niet-betalende reizigers stabiel was. Tijdens coronajaar 2021 nam het zwartrijden een vlucht, maar in vergelijking met eerdere jaren steeg het aantal mensen dat in 2022 bij controle geen geldig vervoersbewijs kon laten zien met meer dan 50 procent.

Over de auteur: Marc Kruyswijk schrijft al meer dan tien jaar als verslaggever voor Het Parool over wonen in Amsterdam en verkeer & vervoer in de stad.