Met de A9 als loopgraaf moet Amstelveen weer een beetje kunnen ademen

Badhoevedorp ging Amstelveen voor. Zuidoost maakte er ook werk van. En nu werd dan het startsein gegeven om de A9, die nauwelijks neembare grens die Amstelveen zo bruut in tweeën snijdt, een beetje minder onverbiddelijk te maken. Een kleine slag bescheidener dan in de eerste twee voorbeelden, maar toch: als Rijkswaterstaat klaar is met de snelweg tussen Badhoevedorp en Holendrecht is het obstakel A9 net iets minder aanwezig.

De A9 is een brute snelweg, als je er vanuit obstakelperspectief naar kijkt. Badhoevedorp werd decennialang verziekt doordat de rijksweg er dwars doorheen liep. En ook in de Bijlmer vormde (en vormt) de A9 de grens tussen de ene kant van Zuidoost en de andere. Voor Badhoevedorp werd de weg helemaal verlegd, rondom de bebouwde kom. En in Zuidoost moest de Gaasperdammertunnel over een lengte van 3 kilometer enige leefbaarheid bieden.

Als een loopgraaf

Een ding is zeker: als in 2026 de bouwers vertrokken zijn, kan Amstelveen weer een béétje ademhalen. Over een lengte van ruim 1,5 kilometer is de A9 dan verdiept. Geen tunnel dus, maar meer een loopgraaf. Op drie plekken wordt de snelweg overkapt, zodat, aldus Rijkswaterstaat, ‘het noordelijk en het zuidelijk deel van Amstelveen meer met elkaar zijn verbonden’.

Het is een megaproject. De meest complexe verbouwing van de afgelopen vijftien jaar, zei minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) maandagmiddag in de voormalige Annakerk, bij het startsein voor de operatie. “Ondanks dat we in lockdown zitten, blijft het erg druk op de snelweg. Thuiswerken biedt kansen, maar de mobiliteit zal hoe dan ook groeien. We willen weer deels naar kantoor, we willen reizen. Onze bevolking groeit én de economie trekt straks weer aan. Dat betekent dat we moeten blijven investeren in onze wegen. Zeker hier, één van onze belangrijkste economische gebieden van het land.”

Het is het sluitstuk van langdurige infrastructurele werkzaamheden tussen Schiphol en Almere. Bij Amstelveen moet dat ook leiden tot een uitbreiding van zes naar acht rijbanen. Meer asfalt dus, zegt Van Nieuwenhuizen. “Dat doen we niet voor niks: bij de A1 tussen Muiderberg en Diemen zijn de files na de verbreding met maar liefst 80 procent verminderd.”

Eerste Wereldoorlog

Even later, vanaf een uitkijkpunt dat speciaal is aangelegd om omwonenden in staat te stellen te voortgang van het project te volgen, is te zien wat de omvang van de werkzaamheden is: langs de snelweg is alles bouwrijp gemaakt. Duizenden bomen moesten plaatsmaken, de omgeving heeft iets van de slagvelden van de Eerste Wereldoorlog.

Er was veel te doen om die bomen. Aanvankelijk was een kapvergunning aangevraagd voor 14.000 stuks. Een enorm aantal, mede veroorzaakt doordat de minister inzette op de aanleg van een rustplaats en een tankstation precies ter hoogte van Amstelveen. Die keutel moest worden ingetrokken: het traject is nu louter snelweg.

Sowieso werd de soep heter opgediend dan gegeten, zegt Lammert Postma van Rijkswaterstaat. “We vragen altijd een kapvergunning aan voor álle bomen in een gebied, gaandeweg valt het dan meestal mee. Het schrappen van het tankstation scheelde al 2300 bomen, alles bij elkaar hebben we 8700 bomen gekapt voor dit project.”

Amstelveen en Ouder Amstel zijn tevreden en spreken van een mooie samenwerking met het ministerie. “Na een aantal ingewikkelde gesprekken,” zegt wethouder Herbert Raat van Amstelveen. “Deze snelweg is een zegen, maar loopt tegelijk dwars door onze stad. Op deze manier hebben wij er vertrouwen in.”