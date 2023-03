Met Ajaxogen naar nieuwe spelers kijken: zo moet Ajax’ scouting weer gaan werken

De technische leiding van Ajax is straks in handen van Maurits Hendriks (Chief Sports Officer) en Julian Ward (directeur voetbalzaken). Zij zijn afhankelijk van de scouting, een afdeling van de club die hard toe is aan revisie.

Hoe ziet de scouting van Ajax eruit?

Henk Veldmate is hoofdscout, maar met de reorganisatie van de technische leiding doet hij een stap terug. Het team van scouts bestaat uit Hans van der Zee (Brazilië), Fred Arroyo (onder meer Spanje, Portugal), Michael Eriksen (Scandinavië), Angelo de Gruyter (België) en Michel Doesburg (coördinator). Daarnaast zijn er nog tal van datascouts actief voor de club, zij beoordelen vooral statistieken van voetballers.

De scouting betaald voetbal (Jong Ajax en Ajax 1) valt onder de directeur voetbalzaken, voorheen was dat Marc Overmars, straks is dat Julian Ward. De jeugdscouting van Ajax staat onder leiding van Casimir Westerveld, hij rapporteert aan Maurits Hendriks, die verantwoordelijk is voor de jeugdopleiding.

Waarom is de scouting van Ajax hard toe aan revisie?

Omdat leiding en structuur ontbreekt en samenwerking ver te zoeken is. Sommige scouts zijn niet (meer) on speaking terms. Overleg verloopt moeizaam. Veldmate, die door Overmars naar Ajax werd gehaald, is niet de man die met zijn vuist op tafel slaat. De directie heeft dat lang op zijn beloop gelaten. In afwachting van de komst van Ward krijgt Klaas-Jan Huntelaar de touwtjes bij de scouting in handen. Het contract van Veldmate eindigt begin volgend jaar, als hij de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Arroyo wordt over drie maanden 66 jaar en Van der Zee is in januari 67 geworden. De afdeling heeft behoefte aan uitbreiding en verversing.

Worden de scouts bij Ajax wel serieus genomen?

De één voelt dat wel zo, de ander niet. Iedereen trekt min of meer zijn eigen plan. In algemene zin voelde de scouting zich vorige zomer gepasseerd. De eerste belangrijke aankopen – Steven Bergwijn, Brian Brobbey en Owen Wijndal – kwamen immers nog uit de koker van Overmars en trainer Erik ten Hag. Het enige dat technisch managers Klaas-Jan Huntelaar en Gerry Hamstra, die met Overmars samenwerkten en hem zijn opgevolgd, hebben gedaan, is die deals rondmaken.

De komst van de Mexicaan Jorge Sánchez wordt fel bekritiseerd. De rechtsback ontbeert de technische, tactische en opbouwende kwaliteiten om in de speelwijze van Ajax te passen. Sánchez heeft een volledig ander profiel dan zijn voorganger Noussair Mazraoui. Toch moet er een goed beeld van Sánchez zijn geweest, toen Ajax hem haalde. Veldmate heeft hem vaak aan het werk gezien: Sánchez komt bij dezelfde club vandaan (FC Pachuca) als Edson Álvarez, die ook door Veldmate is gescout. Ze spelen bovendien al een tijd samen in de nationale ploeg.

Voor het aankoopbeleid is die richtingloosheid bij Ajax funest geweest?

Met de aankoop van Calvin Bassey als dieptepunt. Hij kostte 23 miljoen euro maar is niet capabel gebleken om er meteen te staan in Ajax 1. Met zijn beperkingen aan de bal is het maar de vraag of hij bij Ajax op termijn wel gaat renderen. Bassey was een speler voor wie trainer Alfred Schreuder zich hard heeft gemaakt en die na de verkoop van Lisandro Martínez in allerijl werd losgeweekt bij Glasgow Rangers. De scouting speelde daarbij een zeer marginale rol.

Het staat in schril contrast met hoe bijvoorbeeld AZ al jaren werkt. In Alkmaar wordt gericht gezocht naar spelers die passen bij de speelwijze van het eerste elftal. Als een scout met een hoge beoordeling komt, zorgt een andere scout voor snelle ‘opvolging’. Dat wil zeggen dat de speler op heel korte termijn opnieuw wordt bekeken. Als de scouts op één lijn zitten, gaat de hoofdscout zelf kijken. Daarna geeft de technisch directeur (Max Huiberts) er een klap op. De lijnen zijn kort, er is structuur en duidelijkheid, waardoor AZ snel kan handelen.

Het liefst haalt de club een speler eerder binnen om hem te laten wennen. Zo is de opvolger van Wijndal, de 19-jarige Hongaar Milos Kerkez, in januari 2022 al aangetrokken van AC Milan, waar hij in het tweede elftal speelde. Kerkez is de revelatie van dit seizoen. Hij was uitblinker in de recente Europese duels met Lazio Roma, zoals ook de jeugd van AZ dankzij goede scouting uitstekend presteert in de Youth League met zeges op Barcelona en Real Madrid.

Welke kant moet het op met de scouting van Ajax?

De club moet op zoek naar een nieuwe hoofdscout en uitbreiding van het team van scouts. Zij moeten, zoals voormalig hoofdscout Ton Pronk dat noemde, met Ajaxogen naar mogelijke nieuwe spelers kijken. Zijn zoon Robin Pronk, in het verleden jeugdtrainer bij Ajax en nu werkzaam bij FC Utrecht, zou een goede kandidaat zijn. Of Patrick Busby, succesvol hoofdscout van FC Twente. Hij werd door Ton Pronk en Co Adriaanse in 1995 aangenomen als jeugdscout van Ajax.

