Meer woningen te koop in Amsterdam, prijzen licht gedaald: ‘De markt herstelt zich’

Opvallend is met name de sterke stijging van het aantal woningen dat het afgelopen maanden te koop is gezet. Beeld Nico Garstman/ANP

Volgens Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA) is er sprake van een herstel op de woningmarkt: de vraagprijzen voor woningen zijn weer terug op het niveau van eind 2019. MVA-voorzitter Jerry Wijnen spreekt van een ‘normalisering’. “Veel cijfers zijn terug op het niveau van voor corona, maar het aanbod is nu groter. De ogenschijnlijk eindeloze groei van de huizenprijzen is tot een halt geroepen, waardoor de markt zich is gaan herstellen.”

Opvallend is met name de sterke stijging van het aantal woningen dat het afgelopen maanden te koop is gezet. In het vierde kwartaal van afgelopen jaar ging het om in totaal 1752 woningen, een stijging van maar liefst 94 procent ten opzichte van het vierde kwart van 2021. De prijs per vierkante meter daalde in een jaar tijd met bijna 5 procent. De gemiddelde vierkantemeterprijs in Amsterdam komt daarmee op 7316 euro.

Langer te koop

Het overgrote deel van de verkochte woningen in Amsterdam zijn appartementen (1741 van de 1980 verkochte woningen). In deze categorie daalde de transactieprijs met 4 procent. Het duurt ook langer dat woningen worden verkocht, stelt Wijnen. De verkooptijd was het afgelopen kwartaal 29 dagen. In het derde kwartaal van vorig jaar was dat 27 dagen en in dezelfde periode vorig jaar was het nog 24 dagen.

De gemiddelde prijs van een appartement in Amsterdam is nu 512.000 euro. Een jaar eerder was dat nog 568.000 euro en een kwartaal eerder 533.000 euro. In een jaar tijd gaat het om een daling van iets meer dan 10 procent.

Boven de vraagprijs

In Amsterdam werd afgelopen kwartaal gemiddeld 2,3 procent boven de vraagprijs betaald: een daling ten opzichte van het kwartaal ervoor. Toen werd er gemiddeld 7,4 procent boven de vraagprijs betaald.

Wie wat verder teruggaat in de tijd ziet dat het overbiedpercentage in 2021 nog lag op 12 procent. Van het totaal aantal verkochte woningen ging toch nog steeds 63 procent boven de vraagprijs van de hand. Een kwartaal eerder was het echter nog in 82 procent van de transacties noodzakelijk om te overbieden.

Vrije sector

Eerder op de dag werd juist bekend dat de huren in de vrije sector in Amsterdam in stevig tempo omhoog zijn gegaan. De huurprijzen voor mensen die zijn aangewezen op de duurdere huurwoningen stegen het afgelopen jaar met bijna 11 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Met een huur van 25,75 euro per vierkante meter was er de afgelopen maanden sprake van een huurprijs die nog niet eerder is vertoond. Met name voor huizen in de categorie ’kleinere woningen’ (tot 75 vierkante meter) moeten nieuwe Amsterdamse huurders steeds dieper in de buidel tasten: voor hen steeg de gemiddelde huurprijs tot bijna 30 euro per vierkante meter, een stijging van meer dan 12 procent.

Stadsdelen

Ondanks het gestegen aanbod, de langere looptijden en de lagere vierkantemeterprijs worden in alle stadsdelen woningen nog verkocht boven de vraagprijs. De mate waarin is minder sterk dan voorheen, maar ligt nog steeds tussen de 0,7 procent (Zuid) en 4,2 procent (West).

Volgens Wijnen zijn er ondanks de normalisering nog wel steeds zorgen. “Met name in de nieuwbouwsector. De doelstellingen worden niet gehaald, terwijl nieuwbouw een belangrijk onderdeel is van het oplossen van de woningnood.” Ook ziet Wijnen voor startende kopers nog veel obstakels. “Dit komt door de gestegen hypotheekrente: hierdoor is de leencapaciteit lager geworden.”