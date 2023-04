Meer sociale huurwoningen in Elzenhagen: ‘Met deze verandering kunnen we de wooncrisis beter aanpakken’

Appartementencomplexen in de wijk Elzenhagen in Amsterdam Noord. Beeld ANP / Hollandse-Hoogte / Ramon van Flymen

Projectontwikkelaar CZAN meldde zich bij de gemeente, omdat hij stelde dat hij onder ‘de huidige marktomstandigheden’ de vrijesectorwoningen niet winstgevend kon krijgen. Er werd daarbij gewezen op de stijging van de bouwkosten, onzekerheid in de markt en een grotere regulering van de huursector door het Rijk.

De gemeente gaf CZAN toestemming tot het omzetten. Het gaat in totaal om 105 woningen die bedoeld waren voor de vrije sector, maar straks dus onder de sociale huur vallen. Bouwwethouder Van Dantzig: “Deze verandering in Elzenhagen Zuid zorgt ervoor dat we voort kunnen met onze ambities om de wooncrisis aan te pakken.”

Meer sociale woningen

Door deze aanpassing kan er gebouwd blijven worden, zegt Van Dantzig. “En we voegen ook nog eens sociale woningen toe in dit project. We zien dat op meer plekken in Noord vergelijkbare situaties dreigen te ontstaan en die zullen in samenhang met de ambities die we hebben in Noord worden bekeken.”

CZAN voert nu gesprekken met de Alliantie om te onderzoeken of het mogelijk is om tot een haalbare business case te komen, schrijft Van Dantzig aan de gemeenteraad. Daarbij heeft CZAN behalve het omzetten van het marktsegment naar een sociaal programma ook toestemming gevraagd en gekregen om de middeldure huur om te zetten naar eeuwigdurende middeldure huur.

1800 woningen

Eerder is vastgelegd dat in Elzenhagen Zuid 1.800 woningen komen in de verhouding 30 procent sociale huur, 20 procent voor middeninkomens en 50 procent vrije sector. Dat verandert nu iets. Ook staan er verschillende voorzieningen gepland, zoals een basisschool, een middelbare school, een atletiekbaan, een moskee en een sporthal.

Het gaat om Blok NZ3, dat het eerste van zes blokken in de Noordbuurt van Elzenhagen Zuid is, dat in ontwikkeling is genomen. Het blok bevatte 105 vrije sectorwoningen en 82 middeldure huurwoningen en beslaat ongeveer 18.500 vierkante meter. Het perceel is al bouwrijp gemaakt. Financieel betekent het omzetten substantieel lagere grondopbrengsten, maar volgens Van Dantzig kunnen ‘die ruimschoots binnen de grondexploitatie Elzenhagen Zuid worden opgevangen’.

