Medewerkers Hudson’s Bay na nieuws sluiting: ‘Ik probeer het nieuws te negeren’

De Amsterdamse vestiging van warenhuis Hudson's Bay. Beeld REUTERS

In de vestiging van Hudson’s Bay aan het Rokin is het zaterdagochtend net zo rustig als altijd – voor de kassa’s staat slechts een handjevol toeristen. “We hebben officieel niets gehoord,” aldus een jonge verkoper die niet met naam genoemd wil worden. “Ik probeer het nieuws te negeren, want je wordt er natuurlijk niet blij van. Ik maak me er maar niet druk om en zie wel wat er gebeurt.”

Een verkoopster van een ook in het filiaal gevestigde parfumerie reageert gelaten. “We hebben al vaker gehoord dat het hier dichtgaat. Dat bleek telkens niet te kloppen. Ik weet niet wat ik moet geloven. We wachten wel af.”

Gebrek aan klandizie

Toch lijkt ditmaal het doek definitief te vallen voor de warenhuisketen die vanaf de opening in 2017 worstelde met een gebrek aan klandizie. ‘Vanwege de langdurig financieel onhoudbare situatie hebben de aandeelhouders in HBC (Hudson’s Bay Company) besloten de verdere financiering in HBC te staken en de winkels in Nederland te sluiten per eind 2019,’ valt volgens Het Financieele Dagblad (FD) te lezen in een brief namens HBC, de eigenaar van de Nederlandse winkels. ‘Dit betekent dat HBC een collectief ontslag zal gaan voorbereiden in verband met het beëindigen van de arbeidsovereenkomsten van alle medewerkers van HBC.’

Bij de vijftien warenhuizen en het hoofdkantoor zijn 1424 medewerkers in dienst. Volgens een woordvoerster worden momenteel gesprekken gevoerd met de aandeelhouders. Zo lang die lopen, zal het bedrijf inhoudelijk niet verder reageren.

Volgens de documenten die het FD in handen heeft, is een sociaal plan in de maak. Gewerkt wordt aan een afvloeiingsregeling voor tijdelijke en vaste werknemers. De ontslagdatum is 31 december 2019. In een van de documenten wordt benadrukt dat alle informatie onder strikte geheimhouding is aangezien ‘het voorgenomen collectief ontslag nog niet bekend is gemaakt bij onze medewerkers en/of derden’.

Jacqueline Twerda van de vakbond CNV Vakmensen noemt het vertrek van Hudson’s Bay nauwelijks een verrassing, maar wel een bitter einde voor de ongeveer 1400 medewerkers. Die worden hard getroffen. De vakbond wil op een zo kort mogelijke termijn met de directie om tafel om een goede compensatie af te spreken.

“Er is geen sprake van een faillissement. De directie meldt ons dat er zelfs ruimte is voor een sociaal plan. Dat gesprek ga ik uiteraard graag op korte termijn aan. Heel veel mensen komen nu ineens op straat te staan. Een compensatie van die pijn is nodig,” aldus Twerda.

De vakbondsbestuurder is niet te spreken over de houding van Hudson’s Bay in de communicatie met het personeel. “Het verhaal ligt op straat, maar de directie reageert niet. Het personeel hoort op de hoogte te worden gesteld.”

Volgens Twerda valt de zwaarste klap op het Amsterdamse hoofdkantoor van HBC. “In de winkels is vooral jong en tijdelijk personeel ingezet. Maar ook voor hen is dit natuurlijk bijzonder jammer en triest.”

Ook vakbond De Unie is inmiddels ingelicht. Voorzitter Reinier Casteleijn noemt de klap voor het personeel ‘enorm wrang’ en wijst er daarbij op dat er ook oud-medewerkers van V&D bij zitten, die nu voor de tweede keer in korte tijd worden ontslagen. “Dat is heel zuur,” aldus Casteleijn, die alvast een voorschot neemt op een goed sociaal plan. “Er zijn ontzettend veel miljoenen in dit bedrijf gepompt om er wat van te maken. Met al die investeringsmaatschappijen erachter moet geld geen probleem zijn.”

Vreemde timing

Jeroen Lokerse, CEO van vastgoedadviseur Cushman & Wakefield, is verbaasd over de timing van het besluit de stekker eruit te trekken. “We staan vlak voor kwartaal vier, wat een enorm belangrijke periode is voor warenhuizen. Vanwege de feestdagen wordt in november en december het grote geld verdiend. Je zou terugtrekking eerder verwachten in januari.”

Het vertrek van Hudson’s Bay uit Nederland komt niet uit de lucht vallen, zegt Lokerse. De warenhuisketen fuseerde vorig jaar zijn Europese activiteiten met die van het Oostenrijkse Signa. Afgelopen juni nam Signa alle Europese winkels over, met uitzondering van de Nederlandse. “Het lijkt onlogisch dat Hudson’s Bay voor die elf warenhuizen in Nederland blijft zitten. Je moet je hele logistiek, inkoop en marketing in stand houden voor een te klein platform.”

Lokerse ziet de toekomst van de gezichtsbepalende panden in de binnensteden niet somber in. “Er is flink geïnvesteerd in de warenhuizen. Dat maakt de komst van nieuwe huurders aantrekkelijker. De begane grond en eerste verdieping zullen altijd in te vullen zijn. Voor de overige etages geldt dat er creatief moet worden ondernomen. Denk aan flexkantoren of hotelkamers.”

Start Hudson’s Bay

Het gaat met Hudson’s Bay in Nederland al langere tijd niet zoals de eigenaren in eerste instantie hoopten. Vrij kort na de opening van de eerste vestiging van Hudson’s Bay in Amsterdam doken al berichten op dat de winkelketen niet aansloeg bij het Nederlandse publiek. Eind vorig jaar werd besloten de strategie aan te passen, en meer goedkope producten in de schappen te leggen.

Volgens Duitse berichten zouden de winkels in Nederland afstevenen op verliezen tot een miljard euro in 2028 als de keten op de huidige manier zou verdergaan.

Hudson’s Bay opende in 2017 de eerste winkels in Nederland. De keten trok in verschillende locaties waar voorheen winkels van het failliete V&D waren gevestigd.