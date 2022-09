Nieuws

Max Verstappen wint de Grand Prix van Italië, debutant Nyck de Vries wordt negende

Max Verstappen heeft zijn vijfde overwinning op rij geboekt in de Formule 1 en zijn elfde in totaal dit seizoen. De wereldkampioen schreef op Monza de Grote Prijs van Italië op zijn naam. Debutant Nyck de Vries, die als invaller bij Williams debuteerde in de Formule 1, eindigde als negende en pakte daardoor 2 punten.