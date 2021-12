Max Verstappen pakt poleposition voor slotrace in Abu Dhabi

Max Verstappen (Red Bull) op het Yas Marina Circuit tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Abu Dhabi. Beeld ANP

‘Ah yes!’, schreeuwde Max Verstappen het uit na de glansrijk gewonnen kwalificatie. Hij begint zondag vanaf het voorste startvakje. De vrees dat Mercedes ook op Yas Marina Circuit de snelste auto heeft, is voorlopig ongegrond.

De Nederlander perste er een geweldige ronde uit in de kwalificatie, bijna vier tienden sneller dan zijn rivaal Lewis Hamilton. En nog een meevaller voor Verstappen: Valtteri Bottas klokte slechts de zesde tijd en kan vermoedelijk weinig betekenen voor ploeggenoot Hamilton.

Verstappen: “Dit geeft me een geweldig gevoel, dit was de bedoeling natuurlijk, maar het is nooit eenvoudig. We hebben de auto goed verbeterd, tot nu waren we nog zoekende.”

Losgeraakte pion

De eerste deel van de kwalificatie werd kort onderbroken voor een losgeraakte pion die over de baan vloog. Verstappen en Hamilton ontliepen elkaar aanvankelijk weinig, maar in de slotseconden dook de Brit vier tienden onder zijn eigen tijd. Hij leek de te kloppen man, na ook al de snelste te zijn geweest in twee van de drie vrije trainingen.

In de tweede kwalificatie blokkeerde Verstappen bij het aanzetten voor een tweede snelle ronde en had daardoor naar eigen zeggen een ‘gigantische flat spot’ op een van zijn banden. Daarop wisselde hij zijn banden, van mediums naar soft, en verbeterde zijn tijd. Hij start zondag met de zachtere band. Daarmee is een snellere start vanaf de lijn - en in de eerste fase van de race - mogelijk, maar de banden houden het minder lang vol. De tactiek is in elk geval afwijkend ten opzichte van die van de Mercedessen.

De beslissende derde kwalificatie was spannend, hoewel het helemaal niet ging om duizendsten van een seconde. “Ik was erg relaxed vooraf,” zei Verstappen. “Nu is een goede start belangrijk. De zachte banden hebben het in de iets koelere omstandigheden iets minder zwaar, hopelijk. Maar we gaan ons best doen.”