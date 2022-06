Max vakantieman lijkt opeens verdacht veel op Nieuwsuur

Sunweb-directeur Mattijs ten Brink (links) bij Max Vakantieman. Beeld Max Vakantieman

Er wordt veel kwaadgesproken over zomertelevisie – mislukte probeersels en vooral: herhalingen, herhalingen – maar Lips laaft zich graag aan de ankers op tv in deze tijd van het jaar. Max vakantieman is er zo een, tegenwoordig met Sybrand Niessen.

Dan heb je Lips eigenlijk al, fan als hij is van de man met het meest opgeruimde humeur van Nederland. Hij is in die rol de natuurlijke opvolger van Frits Bom, de OG Vakantieman, en wat kan Lips ervan zeggen? Sommige dingen zijn zoals ze zijn, omdat ze zo moeten zijn.

Lips keek bovendien omdat hij zin had in die ultieme verkneukelrubriek, waarbij vakantiegangers gevraagd wordt om op een blanco wereldkaart aan te wijzen waar ze denken dat ze zijn.

Maar Max vakantieman voelde op alle fronten anders dan anders. Dat kabbelende consumentenprogramma met overzichtelijk vakantieleed was urgent geworden en leek opeens verdacht veel op de talkshows en Nieuwsuur.

Lips kreeg gedupeerde KLM-passagiers te zien – ja, daar had hij er de laatste weken wel meer van voorbij zien komen. Ah, en daar zat Sunweb-directeur Mattijs ten Brink te pleiten voor bewuster vlieggedrag bij de consument. En ja hoor, Schiphol: hoe staat het ervoor? Wat kunnen we verwachten deze zomer? Wat zijn je rechten als je vlucht straks wordt geannuleerd?

Terechte vragen, en volkomen logisch dat ze gesteld werden bij Max vakantieman, maar momenteel niet exclusief het terrein van Sybrand Niesen. Integendeel: het gaat er zo veel over dat Lips een beetje KLM-moe is, en Schiphol-moe, en gedupeerde passagier-moe.

Weet u waar hij zin in had? Precies, die blanco wereldkaart op een boulevard in Torremolinos, met verbrande toeristen die naar India wijzen als hen gevraagd wordt om Spanje aan te wijzen. Het mocht niet zo zijn.

