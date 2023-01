Max trekt zich nergens iets van aan, of het nu suffer dan suf is of niet

Het komt niet overdreven vaak voor, maar ook Lips heeft van die momenten dat hij zich wel voor de kop kan slaan. Vrijwel altijd zijn dat momenten waarop hij zichzelf erop betrapt dat hij ineens al tien, vijftien minuten gefascineerd zit te kijken naar Omroep Max. Is ie er wéér ingetrapt, denkt hij dan, hij had het zich nog zo voorgenomen.

Vrijdagavond was het weer eens zo ver. Jan Slagter die een kijkje achter de schermen mocht nemen van het Koninklijk Paleis op de Dam. Middenin corona, ook dat nog: het bleek een herhaling te zijn. De stad was leeg, zag Lips op de dronebeelden. Binnen liet Slagter zich door de onderhoudende conservator Alice Taatgen rondleiden door het voormalige stadhuis.

Vooraf dacht Lips nog: dit kan niet anders zijn dan een recept voor zaaddodende televisie. Keurig in beeld gebracht natuurlijk, er zou zomaar eens geen onvertogen woord kunnen vallen. Bráve tv, ambitieloos ongetwijfeld, veel violen vast. En precies dat werd het ook want Max trekt zich nooit ergens iets van aan, die maken gewoon precies wat ze willen, of het nu suffer dan suf is of niet.

Slagter zelf draait er zijn hand niet voor om: die laat zich in zijn slaap nog met zo’n respectvol smoelwerk en een gedempte stem rondleiden door zoiets als een koninklijk paleis. Zoals bij zoveel Max-programma’s kon ook nu Lips zich weer niet aan de indruk onttrekken dat het er wel heel veel schijn van had dat het onderwerp als sponsor leek te hebben meegewerkt aan de uitzending.

En toch: Lips keek de volle 46 minuten met angstig gemak uit. Want ook hij kent het Paleis op de Dam eigenlijk niet. En na afloop had hij er ondanks alle braafheid best een beeld bij. Lips kreeg zelfs zin er een kaartje voor te gaan kopen.

