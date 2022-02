Mariëtte Hamer wordt regeringscommissaris voor MeToo-zaken: ‘Hier moeten we iets mee’

Beeld BART MAAT/ANP

Het kabinet zet daarom nu ‘één van de zwaarste instrumenten die er zijn’ in en stelt een regeringscommissaris voor seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld aan. Scheidend voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER) en oud-PvdA-politica Mariëtte Hamer wordt per half april met deze taak belast. Zij moet ‘vol vuur’ gesprekken aangaan en met concrete plannen komen voor een cultuurverandering.

In het bedrijfsleven zijn leidinggevenden volgens minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Karien van Gennip nu ‘vaak onzeker’ over wat wel of niet mag. “Mag je nog zeggen dat een collega een leuk jurkje aanheeft? Als het écht een leuk jurkje is, kan dat misschien best. Maar het is niet oké als dat je eerste opmerking is na een presentatie. Dan moet je eerst een opmerking maken over de inhoud van die presentatie.”

Foute grappen

Een van Hamers taken wordt om te definiëren ‘wat wel en niet oké is’. “Dat de ogen worden geopend van iemand die foute grappen maakt: hé, ik creëer een onveilige werksfeer.” Dat gaat verder dan de cultuur, benadrukt de CDA-bewindsvrouw. “Dan heb je het ook over klachtenprocedures en hoe je als bedrijf omgaat met een incident.” Die regels moeten ‘strenger worden dan de huidige wetgeving’.

Volgens Van Gennip begonnen gesprekken over dit thema binnen het kabinet ‘al eerder’, maar kwamen die door recente ontwikkelingen ‘in een stroomversnelling’. “We kunnen het niet op z’n beloop laten, we moeten er wat aan doen.”

Toch staat in het coalitieakkoord niets over de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het kabinet is echter verantwoordelijk voor ‘meer dan in het coalitieakkoord staat’, stelt minister Dijkgraaf . “De sneeuwbal is aan het rollen. Onderdeel van regeren is ook ontwikkelingen die gaande zijn in de maatschappij, en die de goede kant op gaan, te stimuleren.”

Schijnwerper

Uiteindelijk, zegt de D66-bewindsman, moet de maatschappelijke discussie leiden tot ‘een veel veiligere omgeving voor al onze burgers’. “Je ziet deze ontwikkelingen het eerst op plekken waar de schijnwerper op staat – de showbizz, de sport – maar we weten dat het overal in de samenleving voorkomt.”

Hamer was sinds 2014 voorzitter van de SER. Ze schreef in die functie een advies over diversiteit bij grote bedrijven. Volgens betrokkenen fungeerde dat stuk als breekijzer voor de invoering van een vrouwenquotum voor beursgenoteerde bedrijven. Eerder was ze fractievoorzitter van de PvdA en werkte ze als ambtenaar op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, waar ze nu dus voor aan de slag gaat.

De timing van het kabinet is ongelukkig: op de dag dat het kabinet een PvdA-kopstuk naar voren schuift om seksueel grensoverschrijdend gedrag aan te pakken, stapte PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk op vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het kabinet wist van niets, zegt minister Van Gennip. “Ik las het op mijn telefoon toen het bekend werd.