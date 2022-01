Manifestatie ‘No Blame, but Change’ tegen seksueel geweld verplaatst naar Museumplein

Tijdens de manifestatie laten diverse sprekers en musici hun stem horen tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Beeld Getty Images

Tijdens de manifestatie, die om 12 uur begint, zal er een podium zijn waarop diverse sprekers en musici hun stem kunnen laten horen, onder wie Sara Alaoui-Dekker. Zij is zelf slachtoffer van seksueel geweld en oprichter van de Stichting Together We Rise, die slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld begeleidt. Ook cabaretière Karin Bloemen heeft toegezegd op te treden.

Tijd voor actie

De misstanden rond het tv-programma The Voice of Holland zijn initiatiefnemer Mandy Sleijpen, zelf slachtoffer van seksueel misbruik op jonge leeftijd, niet in de koude kleren gaan zitten. De directeur van Wij zijn M, een stichting die het taboe rondom seksueel misbruik wil doorbreken, vindt het tijd voor actie. “Ik wil met de manifestatie laten zien dat vrouwen niet alleen staan.”