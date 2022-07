Man (86) overleden bij verkeersongeval Amstelveen

Beeld Joris van Gennip

Het ongeval tussen de 86-jarige fietser en een personenvoertuig gebeurde rond 17.00 uur, ter hoogte van een supermarkt. De fietser werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later aan zijn verwondingen bezweek.

Een rechercheteam dat gespecialiseerd is in ernstige verkeersongevallen is bezig met het onderzoek. “We hebben ter plaatse al enkele getuigen gesproken, maar zijn nog naarstig op zoek naar andere getuigen en mensen met camerabeelden,” benadrukt een politiewoordvoerder.

De bestuurder van de auto is na de botsing meegenomen naar het politiebureau. Na verhoor is hij weer vrijgelaten, in afwachting van de resultaten van het onderzoek.

